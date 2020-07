Den 44-årige skuespillerinde Charlize Theron er blevet for gammel.

I hvert fald til rollen som Imperator Furiosa i filmen 'Mad Max: Fury Road'. Ifølge instruktøren George Miller er det en yngre Imperator Furiosa, der skal være omdrejningspunkt i den nye film.

Det betyder altså, at Charlize Theron har måttet vinke farvel til rollen. En rolle, som hun ellers var utrolig glad for:

»Det var en hård pille at sluge. Jeg har fuld respekt for George. Han er et geni, og jeg ønsker ham kun det bedste,« fortæller Charlize Theron til The Hollywood Reporter og fortsætter:

»Men selvfølgelig er det hjerteskærende. Jeg elsker virkelig den her karakter, og jeg er så taknemlig for, at jeg har haft en lille del i at skabe hende.«

Tilbage i maj lavede New York Times et interview med George MIller, hvor han afslørede, at han allerede var i gang med at caste til den nye Furiosa.

Den nye Imperator Furiosa bliver en dame i 20'erne, men hvem der helt præcist har scoret rollen, er ikke blevet afsløret endnu.

George Miller fortæller også i interviewet, at han havde håbet på, at Charlize Theron kunne spille rollen. Han ville have brugt en teknologi, der kan gøre folk yngre, men det virkede desværre ikke ordentligt:

»I lang tid troede vi, at vi bare kunne CG de-aging (et program, der gør folk yngre, red.), men teknologien er der ikke endnu,« siger George Miller.