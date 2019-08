Den 44-årige Hollywood-stjerne Charlize Theron er yderst hemmelighedsfuld, når det kommer til hendes privatliv.

Derfor har offentligheden set meget lidt til hendes to adoptivbørn, syvårige Jackson og treårige August.

Men søndag aften fik hendes mere end fire millioner følgere et sjældent blik ind i familielivet, da hun delte et billede af sin transkønnede datter, Jackson, som er i færd med at plukke æbler under en familieferie.

Den syvårige datter blev født som dreng, men fortalte som blot treårig til sin adoptivmor, at hun var en pige.

Et opslag delt af Charlize Theron (@charlizeafrica) den 25. Aug, 2019

»Ja, jeg troede også, hun var en dreng. Indtil hun kiggede på mig og sagde 'jeg er ikke en dreng'. Så der har du den. Jeg har to smukke døtre, som ligesom alle andre forældre, jeg vil beskytte, og som jeg vil se trives,« sagde Theron i fjor til Daily Mail.

»De blev født som dem, de er, og præcis hvor i verden, de begge finder sig selv, når de vokser op, og hvem de gerne vil være, er ikke min beslutning. Mit job som forælder er at fejre dem og at elske dem og sørge for, at de har alt, hvad de har brug for, for at være dem, de vil være,« sagde hun dengang.

Theron har ikke lagt billeder af pigerne på sociale medier siden 2016 og er i det hele taget kendt for være umådeligt dygtig til at holde sit privatliv privat.

Således er det eksempelvis uvist, hvor familien er på ferie for øjeblikket.