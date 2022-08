Lyt til artiklen

Charlie Sheen indgår forlig med sin ekskæreste for bevidst at give hende HIV.

Det fortæller Page Six.

Charlie Sheen havde sex med kvinden, der i retsdokumenterne er omtalt som 'Jane Doe', tilbage i 2015.

Kvinden påstår, at hun spurgte skuespilleren, om han havde nogen kønssygdomme, hvortil svaret lød, at det havde han ikke.

Efter at de havde sex, erkendte skuespilleren, at han siden 2011 havde vidst, at han var HIV-positiv, hvorefter han gav hende piller, der angiveligt skulle modvirke, at hun skulle få HIV.

Resultatet af forliget blev, at Charlie Sheen skulle betale 10.000 dollar – små 75.000 danske kroner – til kvinden hver måned i et år.

Tilbage i 2015 var Charlie Sheen i retten, da hans ekskæreste, pornostjernen Scottine Ross, anklagede ham for vold samt undlade at fortælle, at han var HIV-positiv.

I 2016 kom det frem, at Charlie Sheen angiveligt havde givet 25 kvinder HIV, vel vidende at han var smittet.