Den 83-årige amerikanske musiker Charlie Daniels er død i en alder af 83 år.

I en pressemeddelelse står der, at Charlie Daniels døde på et hospital i Hermitage, Tennessee. Ifølge lægerne døde han af et slagtilfælde.

Familien har ikke udtalt sig om tabet, men flere andre har hyldet den afdøde musiker på de sociale medier:

'Djævelen tog direkte til Georgia, men Charlie tog direkte til himlen. Mit hjerte, ligesom en million andres, er ødelagt, efter nyheden om at vi har mistet vores gode ven Charlie Daniels', skrev sangerinden Dolly Parton i et Twitteropslag.

Også musikeren Luke Bryan har skrevet en hyldest til country-stjernen på Twitter:

'En helt. En sand patriot, og et ikon inden for country-musik. Jeg sender bønner til familien.'

Tilbage i 2010 fik musikeren et mildt slagtilfælde, og i 2013 fik han indopereret en pacemaker. Han fortsatte dog stadig med at optræde.

Charlie Daniels var både sanger, guitarist og violinspiller. I starten af 70'erne turnerede han USA rundt og optrådte intet mindre end 250 gange om året.

»Jeg kan spørge folk, hvor de er fra, og hvis de siger 'Waukegan', kan jeg sige, at jeg har spillet der. Hvis de siger 'Baton Rouge' kan jeg sige, at jeg har spillet der. Der er ikke en by, som jeg ikke har spillet i,« fortalte Charlie Daniels i 1998.

Derudover har han optrådt ved flere større events herunder Super Bowl, og han har optrådt for Det Hvide Hus, samt flere steder i Europa.