Rygterne har svirret i denne uge, men nu skulle det være bekræftet.

Channing Tatum og Jessie J er igen et par.

I et nyt opslag på det sociale medie Instagram viser 'Magic Mike'-skuespilleren sig frem sammen med 'Price Tag'-sangerinden Jessie J.

Opslaget viser den 39-årige skuespiller, der får et kys af den 31-sangerinde ledsaget af en tekst, hvor Tatum fortæller, at han skal se Jessie J synge senere i aften.

Vis dette opslag på Instagram Gonna watch this unicorn sang tonight. Then we gonna get it in! Horns out! Et opslag delt af Channing Tatum (@channingtatum) den 24. Jan, 2020 kl. 5.32 PST

Det kommer ellers som lidt af en overraskelse, at parret har fundet sammen igen. Det er nemlig ikke mere end en lille måneds tid siden, at de gik fra hinanden.

Dengang lød det ifølge People fra en unavngiven kilde, 'at der ikke var noget drama, de bestemte sig bare for at bryde med hinanden og er stadig gode venner'.

Channing Tatum og Jessie J havde inden da datet i lidt over et år, efter at de mødte hinanden i oktober 2018.

Inden skuespilleren og sangerinden begyndte at danne par sammen, var Channing Tatum gift i ni år med danseren og skuespillerinden Jenna Dewan, som han også har datteren Everly på seks år sammen med. Tatum og Dewan blev skilt i 2018.