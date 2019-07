Den 39-årige amerikanske skuespiller Channing Tatum afslørede fredag, at han er i terapi.

»Ja, jeg er i terapi, og hvad så? Alle burde være i terapi,« siger han i en video på Instagram.

Det sker, efter han har downloadet en app, der hedder Pattern.

En app, der via brugernes stjernetegn giver dem gode råd og fortæller dem, hvordan deres fremtid ser ud.

Og det er netop efter en af disse opdateringer, den 39-årige skuespiller er blevet sikker på, at appen aflytter ham.

Efter et besøg hos sin terapeut fik han nemlig en notifikation fra appen, der ifølge Channing Tatum direkte citerede en sætning, der var blevet sagt under besøget.

»Hvordan ved du, hvad du ved om mig, Pattern?« siger han i videoen på Instagram og opfordrer folkene bag appen til at kontakte ham.

Han vil vide, om de aflytter ham gennem hans telefon.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Channing Tatum (@channingtatum) den 12. Jul, 2019 kl. 12.02 PDT

»Hvordan ved I, hvad jeg er bange for?« spørger han.

Seks timer efter han lagde videoen op, fik han et svar fra folkene bag den populære app. De skriver, at de vil kontakte ham.

»Tak, fordi du fortæller os, at du har planer om at ødelægge vores servere i dag,« skriver de også i kommentaren under videoen.

Channing Tatum svarer tilbage, at han vil gøre sit bedste for at ødelægge appen, indtil de fortæller ham, hvad deres hemmelighed er.

Her kan du se Patterns kommentar til videoen. Vis mere Her kan du se Patterns kommentar til videoen.

I kommentarfeltet giver flere brugere udtryk for, at appen ikke har virket, siden Channing Tatum lagde videoen op.

B.T. har selv forsøgt at oprette en profil på appen, men det er ikke muligt.

»Noget gik galt,« skriver den, hver gang vi forsøger.

Til de interesserede kan vi fortælle, at Channing Tatums stjernetegn er tyren.