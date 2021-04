Da Anthony Hopkins' navn blev råbt op i slutningen af Oscar-showet, bragte det harme fremfor jubel hos mange.

For flere regnede med, at den afdøde Chadwick Boseman ville løbe med prisen som bedste mandlige skuespiller.

Og det fik mange seere og fans til at sige, at Chadwick Boseman blev snydt for en Oscar.

Men i Boseman-familien ser man slet ikke sådan på det, skriver mediet TMZ.

Chadwick Bosemans bror Derrick Boseman fortæller til mediet, at han ikke ser nogen snyd i Oscar-uddelingen, fordi enhver af de nomineret skuespiller var »fremragende og fortjente prisen«. Han siger, at familien på ingen måde er oprørt eller ophidset over, at Chadwick Bosemans navn ikke blev råbt op i slutningen af ​​Oscar-ceremonien.

Samtidig ønsker familien Anthony Hopkins et stort tillykke med prisen og held og lykke fremover.

»Jeg er sikker på, at Anthony Hopkins ville have gjort det samme, hvis det havde været Chadwick, som vandt,« slutter broren af med.

Og det var lige præcis, hvad Anthony Hopkins gjorde i sin takketale, der blev offentliggjort på hans Instagram-profil, som du kan se nedenfor.

Anthony Hopkins' #Oscars acceptance speech from Wales: "I want to pay tribute to Chadwick Boseman, who was taken from us far too early..." pic.twitter.com/XTakrEAq2w — Marlow Stern (@MarlowNYC) April 26, 2021

Det er dog ikke den eneste kontrovers, der havde med Chadwick Bosemans navn at gøre.

For en 3D-skulptur af den afdøde skuespiller lavet til den 93. Oscar-uddeling, som angiveligt blev uddelt i gaveposer, bliver nu lavet om, efter den har modtaget en del kritik online.

»Jeg erkender nu, at Chadwicks Bosemans ansigt påminder en om hans død, snarere end om hans liv,« skrev Andre Oshea, som er en af ​​kunstnerne, på sin Instagram-profil.

Planen var blandt andet at auktionere endnu en kopi af skulpturen, hvor 50 procent af overskuddet gik til Colon Cancer Foundation. En fond, som forsker i netop den sygdom, som skuespilleren døde af i en alder af 43 år.

»Jeg ønskede at skabe et digitalt monument, der legemliggjorde Chadwicks indflydelse som en helt for alle de sorte børn overalt, imens jeg forsøgte at øge bevidstheden om tyktarmskræft og dens indvirkning på det sorte samfund,« fortsætter Oshea.

Andre Oshea beklager desuden, at skulpturen har bragt harme hos mange.