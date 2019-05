Chace Crawford fra tv-serien Gossip Girl er ikke længere sammen med kæresten gennem tre år, Rebecca Rittenhouse.

Han afslører også, at han så småt er begyndt at date, men uden at komme ind på, hvor mange heldige piger, der er tale om.

Det var mediet Us Weekly, der mandag fik fat på den 33-årige skuespiller til screeningen af ‘The Boys’ på 2019 Tribeca Film Festival i New York, skriver Daily Mail.

Og til alle de nysgerrige, kunne han også fortælle, hvor let det egentlig er at vinde hans hjerte, hvis man er så heldig at få en date med ham.

Vær en god lytter, et par Knicks billetter og en pizza. Det er det.

Chace Crawford og Rebecca Rittenhouse blev først set sammen i juli 2015, hvor de havde været til et møde på settet til soap operaen ‘Blood and Oil’.

Rittenhouse delte sidst en ‘snap’ af Crawford i juli 2018, hvor hun havde tilføjet teksten ‘denne søde sjæl’, da de fejrede hans 33 års fødselsdag.

Eksparret er blev set flere gange sammen offentligt , men den sidste rød løber sammen, var til Netflix Golden Globe efterfesten i januar sidste år.

De følger dog stadig hinanden på de sociale medier.

Chase har ud over Rebecca Rittenhouse datet Carrie Underwood fra 2007 til 2008 og modellen Rachelle Goulding fra 2013 til 2014.

Chace Crawford har gang i flere forskellige tv-projekter med blandt andet en hovedrolle i dramaet ‘Nighthawks, og skal desuden spille sammen med Matt Smith og Suki Waterhouse i filmen ‘Charlie Says’.

Rebecca Rittenhouse er lige for tiden i gang med indspilningerne til den ventede miniserie ‘Fire bryllupper og en begravelse’ i London, som er produceret af Mindy Kaling og får en gæsteoptræden af Andie Macdowell.