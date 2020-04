Når Stephanie 'Geggo' Salvarli og Cengiz Salvarli snart bliver forældre til deres andet barn, så håber faderen så inderligt, at det bliver en lillebror.

Han har nemlig nogle ret faste forudindtagelser om, hvad der sker, når kvinder gifter sig, afslører han i aftenens premiereafsnit af 'Familien fra Bryggen', hvor han samtidig kommer med et vildt bud på, hvordan man selv kan bestemme kønnet, når man forsøger at blive gravid.

Cengiz Salvarli har nemlig en teori om, at man laver en dreng ved at 'skyde den ud' på dagen for kvindens ægløsning.

»For alle sædceller, der kommer ud af en mand, er drengebørn. Men ligger de derinde - hvis de ikke bliver befrugtet - så bliver de til piger. Derfor skal man gøre det på ægløsningsdagen, for så hiver æggene fat, og så bliver det en dreng,« siger han i TV3-programmet.

Geggo og Cengiz på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final' i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Geggo og Cengiz på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final' i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Stephanie 'Geggo' Salvarli og Cengiz Salvarli har i forvejen datteren Alba Ann Salvarli på fire år. Og begge forældre kender nu kønnet på den kommende lillebror eller -søster.

Men da optagelserne til torsdagens afsnit fandt sted, var Stephanie 'Geggo' Salvarli endnu ikke blevet gravid.

Derfor måtte hun mere eller mindre nødtvungent følge sin mands plan om sex én gang om ugen, så han kunne få sin søn.

»Det er bare vigtigt for mig, at det er en dreng. Vi har en pige. Altså, havde jeg haft en dreng, ville jeg også gerne have en pige. Det er slet ikke det. Men det er bare vigtigt, fordi det er mit efternavn,« siger Cengiz Salvarli i afsnittet og fortsætter:

»Mit efternavn skal jo gives videre. Alba kommer jo ikke til at give mit efternavn videre, for hun kommer til at gifte sig med en eller anden mand, hvor hun tager hans navn. Så det er jo klart - det er mit navn, det er jo mig, der skal gives videre. Når jeg er død, skal generationer jo fortsætte,« siger den kommende far til to, der altså både antager, at hans fireårige datter en dag vil gifte sig med en mand, og at hun vil tage dennes navn.

Om Cengiz Salvarli får sit ønske opfyldt, eller om han får endnu en datter, ved nu kun parret.

De ønsker ikke at afsløre kønnet for offentligheden, men gemmer den information til et senere afsnit af 'Familien fra Bryggen', har de tidligere fortalt.

17. sæson af 'Familien fra Bryggen' havde premiere på TV3 og Viaplay torsdag aften.