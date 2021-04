Geggo og Cengiz må endnu en gang rykke deres stortanlagte boksestævne – denne gang et halvt år ind i fremtiden.

Tilbage i 2019 afholdte ‘Familien fra Bryggen’-ægteparret Geggo og Cengiz for første gang deres amatørboksestævne ‘Stjerne Boksning’, hvor realitypersonligheder gik i bokseringen mod hinanden.

I sommeren 2020 skulle anden omgang af boksestævnet så have været afholdt, men så kom corona. Derfor har stævnet måttes rykkes flere gange – og helt ind i 2021. Den senest udmeldte dato fra Geggo og Cengiz var om en måned, lørdag d. 15. maj. Men nu må stævnet endnu engang rykkes – knap et halvt år frem i tiden.

»Pt må vi slet ikke holde vores amatørstævne. Skulle vi få lov til at holde det d. 15. maj, så kan jeg næsten garantere, at vi ikke får lov til at have de 2000 mennesker ind, som har købt billet til vores stævne, fordi der er jo alt det her forsamlingsforbud og så videre. En helt anden ting er jo, at bokserne, de har jo slet ikke været i træning i mega lang tid, fordi fitness har været lukket, det åbner først d. 6 . maj, det vil sige, de har fra d. 6. maj til d. 15. maj til at komme i form til at bokse en kamp, og det er jo bare uansvarligt,« forklarer han.

»Så derfor har vi rykket stævnet igen til d. 4/9 2021. Det vil sige, d. 4. september skulle vi gerne få lov til at holde ‘Stjerne Boksning’, fordi der er vi kommet forhåbentligt over på den anden side, hvor alle, der gerne vil have deres vacciner, har fået dem. Og jeg tror vitterligt på denne her dato, fordi vi burde være kommet over på den anden side af alt det her corona,« slår Cengiz fast.

Hovedkampen i første sæson stod mellem paradiso Mathias Hjort og ‘Familien fra Bryggen’-darling Moster Niller

Sidste år kæmpede blandt andre Mathias Hjort og Moster Niller, hvor sidstnævnte blev knock outet efter få sekunder. Foto: Henrik R. Petersen Vis mere Sidste år kæmpede blandt andre Mathias Hjort og Moster Niller, hvor sidstnævnte blev knock outet efter få sekunder. Foto: Henrik R. Petersen

Men Cengiz holder hovedet højt på trods, og der er ét positiv aspekt, han kan finde frem, ved stævnets mange fremrykninger.

»I skal virkelig glæde jer! Fordi under det her covid-19, der har vi haft tid til at arbejde, så vi har nogle esser i ærmet til jer som et lille plaster på såret for, at det tog så lang tid,« slutter han.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk