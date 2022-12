Lyt til artiklen

Céline Dion er blevet diagnosticeret med den sjældne og uhelbredelige sygdom Stiff Person Syndrom.

Det annoncerer den 54-årige sangerinde selv i en tårevædet video på Instagram torsdag.

»Jeg har kæmpet med problemer med mit helbred længe, og det har været virkelig svært for mig at indse mine udfordringer og snakke om alt, jeg har gået igennem,« siger Céline Dion i videoen.

Af samme årsag aflyser hun nu sin europæiske turné – der i forvejen har været udskudt tre gange – og som i september 2023 også skulle have nået forbi danske Royal Arena i København.

Stiff Person Syndrom er en neurologisk lidelse, der får musklerne til at spænde ukontrolleret og dermed fastlåser kroppen.

I værste fald betyder sygdommen, at den ramte til sidst ikke vil være i stand til at gå eller tale.

Der findes ingen kur mod Stiff Person Syndrom, men der findes behandlinger, der kan bremse udviklingen – behandlinger, som Céline Dion siger, hun vil benytte sig af.

Selvom hun gennem længere tid har forsøgt at forstå, hvad det var, der udfordrede sit helbred, så er det først her »for nylig«, hun blev diagnosticeret med den sjældne neurologiske sygdom, der ifølge sangerinden rammer en ud af en million mennesker.

»Mens vi stadig bliver klogere på den her sjældne sygdom, så ved vi nu, at det er det, der har forårsaget alle de spasmer, jeg har haft.«

Céline Dion holder dog modet oppe på trods af sin nye Stiff Person Syndrom-diagnose.

Hun vil tilbage på scenen, selvom hun i sin nuværende tilstand ikke kan give alt det, hun selv kræver af sine optrædener.

»Jeg arbejder hårdt med min medicinske terapeut på hver dag at genvinde min styrke og min evne til at optræde igen, men jeg må indrømme, at det har været en kamp,« siger sangerinden, der forklarer, at hun til tider bliver ramt både på førligheden og stemmebåndet af sygdommen.