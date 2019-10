»Er der noget galt med min krop?«

Det spørgsmål stiller den verdenskende sangerinde Céline Dion, efter hun i månedsvis har måttet stå model til andre menneskers kritik af hendes krop.

Det hele startede, da hun i januar under et modeevent dukkede op i den franske hovedstad i en kjole, der ikke lagde skjul på, at den 51-årige australier havde tabt sig.

I samme ombæring måtte hun offentligt afvise, at der var noget galt - hendes vægtab var helt bevidst, lød det.

Celine Dion her fotograferet på den røde løber i juni. Foto: LUCAS BARIOULET Vis mere Celine Dion her fotograferet på den røde løber i juni. Foto: LUCAS BARIOULET

Men det har altså ikke fået kritikerne til at klappe i.

Og nu tager Céline Dion atter engang bladet fra munden. Det sker i et interview med ETonline

Her erkender hun også, at man er nødt til at være hårdfør, når man er i den branche, hun er i.

»Jeg tager det, der er godt, til mig. Jeg tilsidesætter det, der ikke er godt for mig,« siger hun blandt andet og fortsætter:

»Jeg er nødt til at fokusere på det, der er rigtigt for mig, og hvordan jeg har det. Vigtigst af alt: Du kan ikke gøre alle glade.«

Og noget af det, der fortsat gør sangerinden glad, er at optræde.

Noget, hun også planlægger at gøre i Danmark næste år, hvor hun besøger Royal Arena 31. august i forbindelse med sin turné.

Billetsalget til koncerten åbner 4. oktober klokken 10 og koster fra 760 kroner eksklusive gebyrer.