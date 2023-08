Debatten om børn brug af skærme i undervisningen og i fritiden har fyldt meget på det seneste.

Hos Cecilie Schmeichel, der selv er influencer, er der også fokus på, hvor meget børnene bruger deres skærme. Men hun er delt i sin holdning til emnet.

»Jeg har en meget ambivalent holdning til det. For vi har for eksempel en dreng, som der er meget knald på. Og nogle gange har han bare brug for den der ro,« fortæller hun, da B.T. tirsdag møder hende på den røde løber til gallapremieren på filmen ‘Gran Turismo’ i Cinemax på Fisketorvet i København.

Cecilie Schmeichel har sammen med sin mand, Joakim Pilkær, to børn – sønnen Noah på otte år samt den tre år yngre datter, Sofie.

»Nogle gange har man bare brug for at have noget skærmtid. Men vi prøver at begrænse det meget. Vi prøver at få dem ud og sådan noget, men heldigvis kan vores børn godt hurtigt kede sig ved noget skærm og så afsted,« siger Cecilie Schmeichel og fortæller, at det især er Noahs skærmtid, der er i fokus hos familien i Herlev.

Sønnen, der snart fylder ni år, fik nemlig for nylig lov til at forsøge sig med gaming.

»Det er noget, som ligger lidt langt fra os, men han er nu begyndt at prøve lidt. Han vil helt sikkert gerne prøve nogle flere bilspil,« siger Cecilie Schmeichel og tilføjer, at Noah også spiller fodbold fire gange om ugen, og at han derfor nogle gange har brug for at lave noget mere roligt.

Er du den lidt strenge mor, når det kommer til skærmtid?

»Jeg vil gerne have, at de leger så meget som muligt, så jo, jeg passer på, men de skal også have lov til nogle gange bare at koble af, og hvis det er den måde, som de kobler af på, så er det også fair nok, så længe de passer det, de skal passe,« siger hun.