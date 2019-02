»Min far er den, der har flest ønsker til, hvordan brylluppet skal være - Laura er mere rolig.«

Cecilie Schmeichels far, Peter Schmeichel, skal giftes med kæresten Laura von Lindholm. Det annoncerede den tidligere målmand på Instagram for to uger siden. Det er Cecilie Schmeichel, som skal planlægge brylluppet.

»Vi er godt i gang,« fortæller den 28-årige blogger og fortsætter:

»For nyligt har vi ændret kurs fra et mere casual bryllup. Det passer bedre til lokationen, og pludselig voksende gæsteliste.«

På kort tid voksede gæstelisten fra 160 til 200 mennesker, og parret måtte derfor indse, at den oprindelige idé om et stille og roligt bryllup nok ikke ville gå.

Samtidig havde de set sig varm på en lokation i Nordsjælland, som ikke lagde op til et afslappet arrangement. Hvor de præcis skal holde brylluppet, holder de dog for sig selv.

Cecilie Schmeichel er ikke det eneste af de to kendissers børn, der deltager i forberedelserne til brylluppet.

Det er nemlig Laura von Lindholms datter, der skal designe forsiden af invitationerne.

»Hun tegner min far og Laura på forsiden af invitationerne,« siger Cecilie Schmeichel.

Det forlovede par skal snart mødes med Cecilie Schmeichel, hvor de skal beslutte, hvad der skal spises til festen, og kigge på kjole til 45-årige Laura von Lindholm, der arbejder som skuespiller og model.

Hun fortæller, at man kan følge planlægningen på hendes Instagram-profil, hvor hun løbende vil opdatere sine følgere og andre interesserede.

Det famøse spørgsmål blev poppet henover nytår, da parret var på ferie på Maldiverne. Og svaret lød altså som bekendt et højt og tydeligt ja.

I februar delte Laura von Lindholm et billede på sin Instagram-profil fra et resort på den luksuriøse ø, hvor hun viste sin forlovelsesring frem.

'Mit lys, min elskede ... ja, ja, ja, JA,' skrev hun på engelsk under fotoet.

Og samme dag lagde Peter Schmeichel også et billede op på sin Instagram, hvor han skrev 'Hun sagde ja. Så det gør mig til den heldige.'

Det er ikke første gang, hverken 46-årige Laura von Lindholm eller 55-årige Peter Schmeichel siger ja.

Den tidligere Machester United-målmand har førhen været gift i 22 år med Bente Schemichel.

Det er med hende, han har fået sønnen Kasper Schmeichel, der er trådt i faderens målmands-fodspor og spiller for Premier League-klubben Leicester City - og datteren Cecilie Schemichel, der arbejder som blogger og har - ligesom sin bror - en søn og en datter.

Efter 31 år sammen fortalte Bente og Peter Schmeichel i 2013, at de havde valgt at gå hver til sit.

Peter Schmeichel og Laura von Lindholm Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Peter Schmeichel og Laura von Lindholm Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Allerede året efter blev det offentligt, at Peter Schmeichel og Laura von Lindholm dannede par.

Og måske er tredje gang lykkens gang, som man siger. Laura von Lindholm har nemlig i forvejen to ægteskaber bag sig.

Hun har været gift med henholdvis entreprenøren Jørgen Andersen og kokken Allan Schultz. Og det er der kommet de tre børn Lola, Vitus og Gustav ud af.

Det kommende ægtepar har boet sammen siden 2016.