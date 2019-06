Den tidligere balletdanser og tv-dommer Cecilie Lassen vil gøre op med den perfekthedskultur, der hersker på det sociale medie Instagram.

Derfor har hun nu delt et ærligt billede af det, hun selv kalder sin ‘mor mave’.

Billedet er efterfulgt af hashtags som #realitycheck #vækmedglansbilledet og #vismigdinmormave.

Cecilie Lassen blev i september 2017 mor til sønnen Alvin Tao, som hun har med musikeren Silas Bjerregaard, der har været forsanger i bandet Turboweekend. Siden sønnens fødsel har Cecilie Lassen gjort meget ud af at vise sit liv og sig selv frem uden filter.

Vis dette opslag på Instagram How to ‘handle’ a love so great, it knocked me off my feet and changed me forever... #realitycheck #acceptance #sisterhood #vækmedglansbilledet #babyatbl #imadeahuman #cesareanpooch #vismigdinmormave Et opslag delt af CECILIE LASSEN (@cecilielassen) den 16. Jun, 2019 kl. 3.02 PDT

»Jeg havde brug for at sætte billede på alt det, vi deler, men ikke deler på sociale medier,« siger Cecilie Lassen til B.T.

På det sociale medie Instagram ser man ofte, at mange deler billeder taget i den helt rigtige vinkel og med et filter, der kan forskønne det hele lidt mere. Men det er Cecilie Lassen træt af.

»Instagram er et sted, hvor det naturlige er unaturligt, og for mig er det vigtigt at give mine følgere et nuanceret indblik og forhåbentlig styrke fællesskabsfølelsen og søstersolidariteten,« siger Cecilie Lassen.

Billedet er faldet i god jord blandt Cecilie Lassens mere end 35.000 følgere på Instagram, og i kommentarfeltet hylder flere brugere hende for at dele et ærligt billede af mavefedt.

‘Jeg er vild med det! du er smuk, ligesom alle kvinder er, på hver deres måde,’ skriver brugeren hmangelsen.

‘Fuck du er modig og sej. Du giver mig mod!’ lyder det fra brugeren patinaanja.

Det er ikke første gang, Cecilie Lassen har delt ærlige billeder af sin krop. Hendes graviditet var langtfra nem, og den tidligere balletdanser døjede med både bækkenløsning og vand i kroppen. Noget hun flere gange har fortalt ærligt om.

Tilbage i august 2018, blot 10 måneder efter fødslen af hendes søn, delte Cecilie Lassen således også et billede af sit maveskind med teksten: ‘Jeg har min nye oversize krop på til dette års fashionweek’.