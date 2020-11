En langtrukken affære er kommet til vejs ende. Sagen mellem Cecilie Hother og hendes tidligere kompagnon i skønhedsvirksomheden CeriX er afgjort:

Vejr-værten tabte og er nu blevet pålagt at betale sagens omkostninger. Det fremgår i domsafsigelsen, som B.T. har fået i hænde.

Den komplicerede sag tog sin start i 2016, da Cecilie Hother og Rie Jensen indgik et samarbejde i virksomheden Cerix, som udbyder forskellige kosmetiske behandlinger.

Efter blot et år gik samarbejdet i spåner, og Rie Jensen og hendes forlovede, Kjenneth Schøller Holm, købte Cecilie Hother ud af foretagendet.

Indehaver af Cerix Rie Jensen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Indehaver af Cerix Rie Jensen. Foto: Linda Kastrup

Men det var ikke med Cecilie Hothers gode vilje. Hun følte, hun blev tvunget til at sælge sit livsværk – til en i øvrigt alt for lille sum – og derfor besluttede hun at sagsøge parret.

Siden har de to parter og deres advokater ved flere lejligheder forsøgt at nå til enighed. Men uden held.

Igen og igen er forsøget på et indgå et forlig gået i vasken, og i foråret endte sagen således ved Københavns Byret, hvor der var afsat tre dage til den.

Forløbet trak dog – igen – ud, men i sidste uge faldt afgørelsen:

»Thi kendes for ret: Rie Holding ApS og Riemarrie Eleanore Noel Jensen frifindes,« lyder det således i domsafsigelsen.

Heri lyder det ligeledes, at Cecilie Hother indenfor de kommende 14 dage skal betale sagsomkostningerne. Et sum, der løber op i samlet set 971.895 kroner.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Cecilie Hother, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Modparten glæder sig til gengæld over sagens afgørelse. I et længere skriv på Facebook udtrykker Rie jensen tilfredshed med, at 'retfærdigheden sejrede':

'Det mest indgribende og vanvittige, vi nogensinde har været med til, er endelig overstået. Vi vandt/blev frifundet i alle tre søgsmål, alle påstande og alle tre granskningssager,' skriver hun og fortsætter:

'Så befriende, og selv om vi hele tiden har troet på, at vi ville få medhold i retten, er det stadig fuldstændig surrealistisk. I virkeligheden er det nok slet ikke gået op for os endnu.'

I opslaget beretter Rie Jensen desuden, at hun er ærgerlig over, at sagen er trukket sådan i langdrag, og så anfægter hun modpartens metoder, som ifølge hende har involveret både 'løgne, falske anklager og afpresning'.

Ikke desto mindre er hun tilfreds med, at striden nu er afgjort efter det, som hun kalder 'et bizart cirkus':

'Endelig er det slut, og vi glæder os til at kunne fokusere endnu mere på firmaet og ikke mindst os selv og vores lille familie.'