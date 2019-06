Tv-værten Cecilie Hother gennemlevede sit livs mareridt, da hun 2. marts i år mistede sin ufødte søn.

Siden da har hun valgt at være åben om sin og familiens sorg, hvilket primært er foregået på hendes populære Instagram-profil.

Hun er blevet mødt med kærlighed, omsorg og støtte, men nu afslører hun i en ny 'story', at hun også må lægge ryg til negative kommentarer, når hun deler sin smerte.

Mandag eftermiddag fortalte hun sine knap 40.000 følgere, at hun stadig ikke er okay efter sønnens død, og bad samtidig om ikke at blive svinet til for at dele sine følelser.

»Mange spørger mig, hvordan jeg har det, og det lette svar er jo at sige, jeg har det okay. Det er efterhånden over tre måneder siden, vi mistede vores lille søn. Jeg kan godt gå ud, men jeg er ikke okay. Jeg er glad for, at folk spørger, og bliv endelig ved med det, men jeg er ikke okay,« siger hun i 'storyen'.

40-årige Hother siger, at hun nu oplever gode dage, men at hun pludselig kan bryde sammen, hvilket skete søndag aften.

»...Sådan som jeg havde det, så knækkede filmen fuldstændig, og det væltede ind over mig med sorg, og de små problemer blev store, og jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen,« siger hun og understreger, at hun straks søgte professionel hjælp, da det skete.

»Jeg har selvfølgelig ringet til en sorgpsykolog og alt muligt, og det er åbenbart en del af processen. Men jeg må også indrømme, at det er en rigtig hård del af processen, hvor man egentlig troede, at det begyndte at gå frem af, og så er man ludobrikken, der bliver kastet tilbage til start. Men jeg er også ved at acceptere, at det er det, jeg skal igennem,« siger Cecilie Hother.

Til sidst beder hun indtrængende om, at man holder sin mening for sig selv, hvis man ikke har noget pænt at sige.

»Alle jer, som synes, det er åndssvagt, eller ikke har noget positivt at sige, lad være med at kommentere på det, for jeg åbner mig, og jeg er rigtig følsom omkring det. Hvis man ikke har noget positivt, vil jeg faktisk gerne bede om, at man holder den gode tone og lader være med at sige noget grimt og negativt. Det vil jeg sætte stor pris på, så på forhånd tak.«

Hun ønsker ikke at uddybe sagen over for B.T., men skriver i en sms, at hendes følgere er positive og støttende bortset fra ganske få brodne kar.

Cecilie Hother har datteren Ellinor på knap tre år sammen med sin partner gennem fem år, it-direktøren Thomas Gregers Honoré.