Cecilie Hother og hendes mand, Thomas, er kommet tættere på hinanden i sorgen over at miste et ufødt barn. Nu venter de barn igen.

Hvordan har det været for dig at være gravid igen?



»Det har været meget ambivalent - i ordets sandeste forstand.

I den ene ende af skalaen har det været ultimativ lykke med alt, hvad det indebærer af håb og forventninger, glæder og alt det andet, som man oplever, når man bygger en familie.

Det at få lov til at få et barn er jo livets største gave.

Samtidig har det dog også været i den fuldstændig diametrale modsætning af skalaen.

Der har stadig været en sorg over tabet af Karl, som skulle bearbejdes, og så er der frygten for, at noget går galt.

Den her meget, meget intense frygt, som man ikke skal lade få overtaget, men som heller ikke skal ignoreres.

For det kommer der ikke noget godt ud af.«

Cecilie Hother med sin mand Thomas og datteren Ellinor på tre år. Foto: Peter Hauerbach

Hvad har det betydet for dit og Thomas’ forhold at være igennem det, som I har?



»Hvis man kan komme igennem en krise som denne sammen, så når man en anden dybde.

Men jeg synes, at det er svært at sige, at det har styrket parforholdet, for så virker det, som om der er kommet noget godt ud af at miste et barn.

Alligevel synes jeg, at det, at vi har klaret krisen og har været der for hinanden hele vejen igennem, er en af de største kærlighedserklæringer, som vi kunne give til hinanden.«

Hvordan har det påvirket jer som familie?

»Det er skelsættende, og man kunne skrive en hel bog om netop det, for der er så mange niveauer.

Man kan tage den brede pensel og sige, at det jo selvfølgelig ændrede vores familiedynamik.

Det er jo alt fra, hvordan det ændrede os som personer, som familie, vores værdisæt og alt muligt andet.

Men når det er sagt, så er der jo stadig en hverdag, som skal fungere.

Jeg skal stadig have Ellinor i børnehave, og jeg skal stadigvæk passe mit arbejde.

Så der er alle de her faste rammer, som ikke ændrer sig.

Man kan nok også sige, at vi stadigvæk er i en proces.

Det var 2. marts sidste år, at vi mistede ham, og vi finder nok først ud af, hvor meget det egentlig har påvirket os, når vi kigger i bagklogskabens ulidelig klare lys.

Der skal nok gå nogle år, så vi har det hele mere på afstand.«

Hvad gør du dig af tanker om familielivet fremadrettet?



»Det er noget, som vi taler meget om herhjemme.

Men det er det, som er så fantastisk ved børn, at man kan tale nok så meget inden, men det er først, når barnet er der, at man ved.

Alt det andet er luftkasteller.

Langt hen ad vejen er det jo barnet, der sætter præmissen – det har jeg i hvert fald lært af at få Ellinor.

At alle de scenarier, som man har inden, er fine, men når virkeligheden rammer, så er det anderledes.

Der er et før, og så er der et efter.«