I marts sidste år mistede den kendte tv-vært Cecilie Hother og hendes mand Thomas Gregers deres ufødte søn Karl.

Sorgen ramte den kendte vejrvært hårdt - hårdere end hun havde forestillet sig.

»2019 har været et lorteår. Især sorgen over, at vi har mistet vores søn. Det rev mig omkuld og sidder stadig i mig – også meget mere end jeg havde troet,« siger Cecilie Hother i et stort interview med Alt for Damerne.

Nu er 2019 fortid, og vejrværten på TV2 har set frem til en ny start. Både professionelt og personligt.

Cecilie Hother med sin mand Thomas og datteren Ellinor på tre år. Foto: Peter Hauerbach Vis mere Cecilie Hother med sin mand Thomas og datteren Ellinor på tre år. Foto: Peter Hauerbach

41-årige Cecilie Hother er igen gravid, og til foråret kommer det lille drengebarn, der vokser sig større og større inde i hende til verden. Et år efter, at hun mistede Karl.

Men alt bliver ikke som før.

»Jeg glæder mig til et nyt år. Jeg har aldrig været typen, der troede på fortsætter, men jeg er klar til at trække en streg i sandet og begynde på noget helt nyt. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er ikke bare et nyt job eller en ny sportsgren. Jeg er ikke den samme, som jeg var. Det er så voldsomt at miste et barn, og alt kastes op i luften,« siger Cecilie Hother til Alt for Damerne.

I et stort interview med B.T. satte hun ord på nogle af de modsatrettede følelser, der sidder i hende under den nye graviditet.

Fakta om fosterdød Når barnet dør efter graviditetens 22. uge og inden fødslen, betegnes det ‘fosterdød’. 4 ud af 1.000 graviditeter ender i fosterdød.

Tre gode råd:

Brug hinanden og involver fagpersoner i dine/jeres tanker. Det er alfa og omega at fortælle om, hvordan I har det.

Det er normalt og i orden, at man oplever modstridende følelser. Anerkend dem og giv plads til dem.

Pårørende skal anerkende tabet. Det værste er at lade som ingenting. Tag initiativ og vis, at du ved det.

Kilde: Landsforeningen for spædbarnsdød/TV 2

»Jeg kan grine og græde inden for et minut og har skullet finde ud af at navigere i det, give begge dele plads,« siger Cecilie Hother om på én gang at være den lykkeligste kvinde og samtidig stadig være i sorg.

»For det er, som om det ikke er retfærdigt over for den ubearbejdede sorg at have glæden. Og samtidig ikke turde glæde mig nok, fordi jeg også har frygten for, at der går noget galt,« fortsætter hun.

Overfor Alt for Damerne fortæller Cecilie Hother, at hun fortsætter på TV2 Vejret i det nye år, men oplyser hemmelighedsfuldt, at hun også skal lave andet tv - uden at komme ind på, hvad det er.

Cecilie Hother har datteren Ellinor på tre år sammen med Thomas Gregers.