Et år efter at hun mistede sin ufødte søn, er Cecilie Hother nu blevet mor til en lille dreng.

Det skriver hun på Instagram til et billede fra hospitalet, hvor hun og manden Thomas Honoré sidder med den lille knægt i armene.

'Normalt kan jeg sætte ord på mange af de følelser, jeg har. Men det her er så overvældende! Kærligheden er så stor. Vores lille Spunk er sund og rask, og helt igennem perfekt!!' skriver den stolte mor på Instagram.

'Jeg er så lettet og lykkelig og helt igennem taknemmelig!! ....og ret træt!'

Cecilie Hother har god grund til at juble over noget, der burde være så basalt, som at den lille dreng er sund og rask og har det godt.

Allerede for et år siden skulle hun nemlig have været mor til en søn. Men Karl mistede hun seks måneder inde i graviditeten.

Og som hun fortalte i et stort interview med B.T. kort før jul, skulle hun nu pludselig lære at navigere mellem frygt og angst, lykke og sorg, grin og gråd.

»For det er, som om det ikke er retfærdigt over for den ubearbejdede sorg at have glæden. Og samtidig ikke turde glæde mig nok, fordi jeg også har frygten for, at der går noget galt,« sagde hun i interviewet.

Vis dette opslag på Instagram Velkommen til livet lille mand! Normalt kan jeg sætte ord på mange af de følelser jeg har. Men det her er så overvældende! Kærligheden er så stor. Vores lille Spunk er sund og rask, og helt igennem perfekt!! - Nu skal vi hjem til dine søskende, som glæder sig til at møde dig!! Tænk at du allerede nu har perfekt pasform til mine arme. Jeg er så lettet og lykkelig og helt igennem taknemmelig!! ....og ret træt! #såkomhan #lykke #taknemmelighed #sundogrask #mortil3 @thomashonore # Et opslag delt af Cecilie (@ceciliehother) den 9. Apr, 2020 kl. 4.27 PDT

Trods sorgen, som Karls to små fodaftryk tatoveret på hendes håndled altid vil minde hende om, har der også været masser af smil det seneste år.

Cecilie Hother og Thomas Honoré afslørede i slutningen af 2019, at de i al hemmelighed var blevet gift året forinden ved en privat ceremoni.

Men under deres ferie i år fornyede de deres ægteskabsløfter.

'Jeg kan stadig mærke de små sandkorn mellem tæerne og glæden boble om kap med spunken i maven. Og en glædeståre, som stille, men meget beslutsomt, piblede frem i øjenkrogen. Og til lyden af bølgerne, præstens ord og 'What a Wonderful World' gentog Thomas og jeg vores ægteskabsløfter fra 2018,' skrev hun siden til et billede af parret i afslappet bryllupstøj på en solbeskinnet sandstrand.

Parret har i forvejen datteren Ellinor fra 2016.