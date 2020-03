Nedtællingen er for alvor gået i gang. Bunker af tøj og udstyr er møjsommeligt klargjort og lige til at putte i tasken. For om blot 14 dage skal hun nedkomme. Midt i en corona-tid.

»Status i de her corona-dage er lettere hysterisk som højgravid,« griner den populære tv-vært Cecilie Hother.

I baggrunden lyder glad barnelatter. Det er datteren Ellinor på tre, der ligesom alle andre danske børn holder ufrivillig pause fra børnehaven.

Men det er ikke kun Ellinor, for hvem hverdagen tegner sig anderledes lige nu.

Vi har valgt, at vi ikke tør risikere noget som helst Cecilie Hother om at gå i frivillig karantæne

»Lige siden Mette Frederiksen meldte noget ud første gang, satte jeg mig selv i frivillig isolation, og så tog det bare fart derefter,« siger Cecilie Hother.

»Og som du nok kan høre, er her liv og glade dage, for Ellinor er her også. Vi har valgt, at vi ikke tør risikere noget som helst. For dét, jeg har i maven, er simpelthen for dyrebart til andet.«

‘Spunken’, kalder hun ham, der ligger derinde. Det lille nye menneske, hvis ankomst bragte stor lykke ind i en svær tid.

Det er nemlig kun et år siden, at sorgen slog revner i fundamentet, da Cecilie Hother mistede sin ufødte søn Karl seks måneder inde i graviditeten.

Med blot to uger til termin, kan Cecilie Hother ikke undgå at være en smule nervøs i disse corona-tider. Foto: Bax Lindhardt

Og som hun fortalte i et stort interview med B.T. kort før jul, skulle hun pludselig lære at navigere mellem frygt og angst, lykke og sorg, grin og gråd.

»For det er, som om det ikke er retfærdigt over for den ubearbejdede sorg at have glæden. Og samtidig ikke turde glæde mig nok, fordi jeg også har frygten for, at der går noget galt,« sagde hun i interviewet.

At Danmark siden er blevet ramt af coronavirus har således ikke gjort tingene nemmere.

»Man ved endnu ikke rigtig, hvordan corona påvirker små børn og gravide, og som gravid har man et lidt mere sensitivt forsvar, så derfor har vi passet rigtig rigtig meget på,« siger Cecilie Hother om den selvvalgte karantæne for familien.

Arkivfoto af Cecilie Hother og hendes mand Thomas. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Så sent som torsdag kom Sundhedsstyrelsen da også med en ny retningslinje for gravide, som vidner om, at usikkerheden stadig hersker.

I hvert fald vil gravide, der udviser de mindste symptomer, nu blive testet for coronavirus, når de kommer på hospitalet for at føde.

Og når den dag kommer, er Cecilie Hother klar. Alt ligger pakket.

»Det var godt nok ikke sådan, jeg havde regnet med, at tiden op til min fødsel skulle være. Der var en del ting, jeg skulle nå at gøre. Men det gør jeg så ikke,« ler hun.

Jeg håber virkelig, at han holder sig hele terminen ud Cecilie Hother om 'spunken'

»Til gengæld synes jeg, at det er fantastisk at få lov til at lege med min lille datter og bruge tid med hende,« siger Cecilie Hother, som i bunkerne med tøj og udstyr, der skal med på hospitalet, også har sørget for, at der ligger en gave til lille Ellinor.

»For når sådan en lille pige har været vant til at have sine forældre og søskende for sig selv i lang tid, og der kommer en lillebror til, tænker jeg, at det kan være ret forstyrrende. Derfor har jeg købt en lille gave. Og håber, at den virker.«

Men det er ikke Cecilie Hothers eneste håb.

»Jeg håber virkelig, at han holder sig hele terminen ud, så det hele ikke handler om coronavirus, og der er lidt flere medarbejdere på hospitalet.«

Det må blive over facetime Cecilie Hother om, at bedsteforældrene næppe får lov til at komme og se den lille ny

»For selvfølgelig der en naturlig bekymring for, hvordan og hvorledes det skal gå, for det er et enormt ukendt territorium.«

»Men jeg ved jo også, at der er fagpersonale på afdelingen, som knokler og er sindssygt dygtige,« siger Cecilie Hother. Som dog også er forberedt på, at intet helt bliver, som da Ellinor kom til verden.

»Hvis det her fortsætter, bliver der ikke noget med bedsteforældre og søskende, der kommer forbi og siger hej til den lille ny. Det må blive over Facetime.«

»Vi må forholde os til den virkelighed, der er. Og det er jeg mentalt ved at indstille mig på. Som resten af Danmark tager vi helt seriøst én dag ad gangen.«