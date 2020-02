Cecilie Hother har oplevet et tab, som har ændret hende som menneske. Hun mistede sin ufødte søn Karl, da hun var 26 uger henne i sin graviditet.

Nu fortæller hun, hvorfor hun valgte at blive gravid igen hurtigt efter tabet. En beslutning, der ligger store overvejelser bag.

»Jeg er 41 år, så alderen var imod mig. I en perfekt verden ville jeg nok have ventet et år eller to og få det hele sat mere på plads i kasser, men den luksus havde vi ikke, når nu vi gerne ville have en større familie og en lillesøster eller -bror til Ellinor,« siger hun til bladet 'Gravid' og uddyber:

»Men Thomas og jeg var tvunget til at sætte os ned og se hinanden i øjnene og overveje, om vi turde tage en tur til på baggrund af det, vi var gået igennem.«

Det var tilbage i marts sidste år, at tv- og vejrværten mistede sin dreng, og hun forklarer, at hun er et sted, hvor hun lever med både sorg og lykke på samme tid.

Tidligere har hun i et længere interview med B.T. fortalt om, hvordan hun hverken er den samme mor eller kone mere. At have mistet Karl har ændret hende på godt og ondt.

»Frygten og angsten sidder i mig. Men heldigvis er ønsket om liv større end frygten for død,« fortalte hun i december sidste år, hvor hun uddybede:

»Jeg kan grine og græde inden for et minut og har skullet finde ud af at navigere i det, give begge dele plads.«

Cecilie Hother har været meget åben om sit tab, for hun mener, der er en berøringsangst - især når det kommer til barnedød.

Det var ligeledes i december, at Hother offentliggjorde, at hun venter barn igen. Hun og familien holdt nyheden for sig selv, så længe det var muligt.

'2020 bliver et år med nye begyndelser, og som noget af det største udvider vi vores familie! Der er en lille spunk i min mave, og vi glæder til at vores familie bliver større. Vi er så taknemmelige og lykkelige over graviditeten,' skrev Cecilie Hother på sin Instagram-profil 15. december.

Kendissen er gift med Thomas Gregers honoré, og de to har datteren Ellinor på tre år sammen. Desuden har manden to børn fra et tidligere ægteskab.