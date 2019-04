Tragedien ramte den 2. marts den folkekære tv-vært Cecilie Hother og hendes mand, Thomas Honoré, da de mistede deres ufødte søn.

Siden har Cecilie Hother sat ord på smerten i en række Instagram-opslag. Nu gør hun det igen – og takker for de mange beskeder, hun har modtaget de seneste uger.

'Hvor er I modige, hvor er I stærke, og hvor jeres hjerter bløder. I skal vide, at jeres historier rører mig dybt,' skriver Cecilie Hother på Instagram, hvor hun henvender sig til de mange mennesker, der har skrevet til hende med 'personlige og tragiske' historier:

'Vores smerte er vores egen. Vores bearbejdning af sorgen er vores egen. Men det umenneskelige tab vi har været ude for, det er vi fælles om, og vores liv bliver aldrig det samme igen.'

Cecilie Hother fortalte første gang i januar, at parrets lille datter Ellinor skulle være storesøster.

Men i starten af marts fulgte beskeden så om, at hun havde mistet sin ufødte søn.

'Lørdag mistede vi vores elskede lille søn. Han nåede desværre ikke tid sammen med os, men det gør hverken kærligheden eller savnet til ham mindre,' skrev hun i et opslag på Instagram.

Siden har hun blandt andet beskrevet, hvordan tid, terapi og sorggrupper skal bidrage til at bearbejde sorgen over at miste hendes søn.