»Alle de ting, vi har drømt om, nu skal de prøves af!«

Sådan siger Cecilie Hother til B.T. For snart påbegynder den 42-årige vejrvært et flere måneders langt familieeventyr under varme himmelstrøg.

På tirsdag drager hun nemlig med ægtemanden, Thomas Gregers Honoré, og deres børn, femårige Ellinor og Aksel på halvandet år, til Fransk Polynesien, en ø-gruppe i det sydlige stillehav, hvor den første halvanden måneds tid skal bruges.

»Det bliver vinter i Danmark, og så passede det lige med at få det hele til at gå op, så vi kunne prioritere familietid sammen. Jeg havde noget barsel tilbage, og Thomas havde noget ferie til gode, og så kunne vi begge tage noget ferie,« forklarer Cecilie Hother om det snartkommende eventyr.

Hun havde derfor for nylig sin sidste vejrudsendelse på TV 2, hvor kollegaerne ønskede hende god rejse.

»Jeg spurgte selvfølgelig, om det kunne passe ind, og det kunne det. Jeg har heldigvis et meget forstående job,« roser Cecilie Hother tv-stationen, hun er tilknyttet som vejr- og tv-vært.

Der er dog ikke noget klart svar på, hvornår hun og familien vender hjem igen.

»Vi har det første stop, hvor vi tager så langt væk, som man næsten kan komme, og resten har vi nogle grove planer om. Men vi har jo også den modspiller, der hedder corona, der gør, at det hele kan ændre sig hele tiden, så vi derfor tager vi det, som det kommer, fordi det er jo sikkerhed først og fremmest.«

Cecilie Hother med sin mand Thomas Gregers Honoré og datteren Ellinor, der i dag er fem år. Foto: Peter Hauerbach Vis mere Cecilie Hother med sin mand Thomas Gregers Honoré og datteren Ellinor, der i dag er fem år. Foto: Peter Hauerbach

Heller ikke ferieformen er helt bestemt på forhånd.

»Det er lidt blandet, fordi når man rejser rundt på de små øer, så er der jo nogle gange kun ét sted at overnatte, så det bliver både bungalows og pensionater – alt, hvad der lige er,« fortæller Cecilie Hother.

Men det gode selskab ligger i hvert fald fast: Ægtemanden Thomas Gregers Honoré og børnene Ellinor på 5 år og Aksel på halvandet år.

»Det bliver helt vildt dejligt at rejse med mine børn, det har jeg ikke prøvet før, fordi Aksel jo er født under corona,« siger tv-værten.

Den første lange udlandsrejse som familie bliver derfor et glædeligt mysterium.

»Vi har gjort os masser af tanker om at rejse med børnene, nu de er så små, men vi finder først ud af, hvordan det er, når vi prøver det. Så det må vi se! Det bliver fuldstændig på deres præmisser,« fortæller Cecilie Hother.

Som forberedelse til rejsen har femårige Ellinor blandt andet set Disney-filmen 'Variana', der netop foregår i Fransk Polynesien.

Men selvom det kan være lidt svært at forestille sig sådan en langvarig rejse som femårig, så glæder hun sig.

»Det bliver sjovt,« siger Ellinor.

»De har ønsket os rigtig god tur nede fra børnehaven, og så haft vi aftalt med Ellinors bedste venner, at vi facetimer dem, så det har vi lagt ind, så hun ikke kommer til at savne dem for meget. Og så skal hun jo snart starte i skole, så vi har også taget skolebøger med,« slutter den stolte mor.