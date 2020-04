Både på Instagram og på sin blog er tv-værten Cecilie Hother en populær dame, og folk følger tæt med, når hun deler noget.

Det måtte hun også sande, da hun torsdag delte en liste over gøremål på sociale medier.

Her havde hun skrevet et navn, som hun og ægtemanden, Thomas Gregers Honoré, overvejer at kalde deres to uger gamle dreng.

»Den havde ligget der i tre minutter, inden den blev taget ned igen, og alligevel var der nogen, der havde spottet navnet. Stor respekt,« lyder det fra Cecilie Hother.

Selvom det på listen ligner, at det er et navn, de har besluttet sig for, så fortæller Hother, at det bare er for at prøve navnet lidt af.

»Thomas og jeg er ikke sådan nogle, som allerede havde et navn klar, inden vores søn var født. Vi skulle lige se an, hvad han var for en,« fortæller hun.

Og de har heller ikke travlt, afslører hun.

Der er en coronakrise, der har raset, og deres lille søn er heller ikke så gammel endnu, så det tager parret meget stille og roligt.

Her ses Hother med sin mand, Thomas Gregers Honoré. De har foruden deres nyfødte søn datteren Elinor sammen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Her ses Hother med sin mand, Thomas Gregers Honoré. De har foruden deres nyfødte søn datteren Elinor sammen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De har brug for lidt tid selv - i deres egen lille bobbel - inden de beslutter sig og melder noget ud, fortæller hun.

»Jeg var bare nødt til at slette det, for hvis det nu ikke er det navn, vi vælger, så ville det også være fjollet, det lå derude,« lyder det fra Cecilie Hother.

Hvis man er nysgerrig, så bliver det dog højst sandsynligt afsløret på Instagram, når Cecilie Hother melder ud til den brede befolkning, hvad deres søn skal hedde.

Og interessen har nemlig været stor, når det kommer til den lille dreng.

På samme sociale medie har hun også fortalt, at folk har vist betænksomhed på andre måder også.

I et opslag afslører hun, at der er flere følgere, som har sendt gaver.

»Det er simpelthen så rørende, for de har sendt gaver, og så har de kun skrevet deres fornavn. Det er simpelthen uselvisk i ordets reneste form,« lyder det fra Cecilie Hother, inden hun uddyber:

»Til alle dem, som har sendt tøj og tæpper, vil jeg bare sige, at jeg tager det frem hver dag, og så smiler jeg. De mennesker har virkelig gjort noget godt, og jeg kan bare sige tak, fordi i en verden med corona og alt muligt, så viser de jo klart, at der findes gode folk,« slutter en tydeligt glad, nybagt mor.