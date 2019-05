Popstjernen Christopher og hans forlovede modellen Cecilie Haugaards bryllup bliver til sommer.

Det fortæller Haugaard fredag aften på den røde løber ved Elle Style Awards.

Det er en præst i familien, som skal vie parret. Alligevel bliver det ikke et helt traditionelt bryllup, siger hun.

Hun vil ikke udelukke, at ceremonien for eksempel kan komme til at finde sted udendørs.

Det bliver et mellemstort arrangement, hvor både venner og familie er inviteret, fortæller Haugaard

Da Christopher ville fri til hende, havde han givet en løgnhistorie om, at de skulle til en Thomas Helmig-koncert.

Det viste sig dog, at der var helt andre planer for aftenen. De havde været i spa og havde haft en afslappet, hyggelig dag, og så var det et frieri, der var i vente frem for en koncert ude.

»Jeg har stadig en Thomas Helmig-koncert i vente,« joker modellen.

Cecilie Haugaard har også andre ting at se frem til end sit bryllup.

Hun er nemilg blevet valgt til at skulle være vært på 'Danmark har talent.'

Cecilie Haugaard og Christopher har tidligere fortalt, at de blev kærester meget hurtigt efter, at de lærte hinanden at kende.

Kun tre måneder efter de først havde mødt hinanden, spurgte Christopher 'vil du være min' til Cecilie Haugaard.