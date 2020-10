»Jeg var målløs. Jeg havde slet ikke set den komme.«

Sådan siger Cecilie Haugaard i podcasten 'Anden til venstre', hvor hun for første gang deler detaljer om dengang for to år siden, hvor hendes bedre halvdel, sangeren Christopher, gik på knæ.

Christopher har tidligere til B.T. løftet en lille smule af sløret for, hvordan frieret foregik, men han ville dog ikke ud med, præcist hvordan det romantiske øjeblik foregik.

Det har Cecilie Haugaard dog umiddelbart intet imod i podcasten, hvor hun blandt andet fortæller, at Christopher snød hende med en falsk Thomas Helmig-koncert.

Sangeren Christopher med sin hustru, Cecilie Haugaard (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2014) Foto: Asger Ladefoged

Ifølge den 30-årige model havde hun og Christopher haft en fantastisk dag med brunch og spa, da hun modtog et opkald fra sin veninde, der påstod at have to ekstra billetter til en intim-koncert med Thomas Helmig, som Cecilie Haugaard er kæmpe fan af.

Koncerten skulle finde sted samme aften på Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje, hvor Christopher og Cecilie Haugaard tilfældigvis holdt deres første date i sin tid.

»Men det tænkte jeg faktisk slet ikke over på det tidspunkt. Og jeg er heller ikke typen, som dobbelttjekker, om der overhovedet er en koncert med Thomas Helmig, så vi kørte bare afsted,« siger Cecilie Haugaard til Stephanie Fisker, der er vært i programmet.

Da hun og Christopher ankom til stedet – en ankomst, som Christopher havde timet med solnedgangen – lå der hvide rosenblade på jorden.

»Jeg forstod ikke, hvorfor der ikke var nogen menneske, men jeg fokuserede mest bare på, at det var den smukkeste solnedgang,« siger Cecilie Haugaard i podcasten og fortsætter:

»Og så begyndte han bare at sige en masse ting og gå på knæ, og jeg skreg højt. Jeg blev meget overrasket. Den havde jeg virkelig ikke set komme.«

Cecilie Haugaard og Christopher blev gift i juni 2019 – i øvrigt på Helenekilde Badehotel, hvor de altså både holdt deres første date og senere blev forlovet.

Den Thomas Helmig-koncert, som Cecilie Haugaard dengang blev lovet, har hun endnu ikke modtaget, fortæller hun i programmet.



»Om jeg har sagt det til ham? Jeg har sagt, at han skylder mig en intim-koncert med Thomas Helmig. Jeg var sådan lidt til brylluppet, at det kunne være, han kom, men nej, desværre.«