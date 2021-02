Sangeren Christopher Nissen Haugaard og hans hustru, modellen Cecilie Nissen Haugaard, ved allerede, at de skal blive på hospitalet i 1-2 døgn, når de sidst i februar bliver forældre til deres første barn.

I slutningen af andet trimester kom den kommende mor nemlig på en uge lang penicillinkur, efter at der var blevet fundet stafylokokker i hendes urin, og vil under fødslen få antibiotika, ligesom at deres datter vil have brug for at komme under observation.

Det fortæller hun til To The Moon Honey.

Her fortæller hun i øvrigt, at hun blev gravid kort efter, at hun havde fået taget sin spiral ud, og at det var sket så nemt og hurtigt, at det kom helt bag på både hende og Christopher.

»Vi skreg begge to af glæde, da vi så den positive test. Vi fik virkelig lyst til at råbe det ud til hele verden. Vi ringede til mine forældre på Facetime med det samme. Ved 22-tiden tog vi hjem til mine svigerforældre for at fortælle dem det. Det var først dér, vi var færdige med det, vi skulle den dag. De lå nærmest allerede og sov. De vidste godt, vi ville sige et eller andet, siden vi kom så sent og uanmeldt. Og beskeden blev modtaget med glædestårer. Det var bare rimeligt happy det hele,« siger hun til mediet.

Cecilie Nissen Haugaard er dybt taknemmelig for, at hun havde så nemt ved at blive gravid, men også selve graviditeten har været forholdsvis smertefri for den 30-årige model og influencer.

Men i tredje trimester stødte hun alligevel på problemer, da der blev fundet stafylokokker i hendes urin. Stafylokokker er som hovedregel en ufarlig bakterie, der lever i huden, men under en fødsel kan den blive overført til babyen og udvikle sig til blandt andet meningitis, indlæringsvanskeligheder eller syns- og høretab hos den lille.

Sangeren Christopher med kæresten Cecilie Haugaard.

Derfor skal Cecilie Nissen Haugaard i forbindelse med fødslen have 2-3 skud antibiotika, fortæller hun i interviewet. Herefter vil mor og barn blive indlagt til observation i de føromtalte 1-2 døgn.

Det til trods glæder den 30-årige model sig selvsagt til at blive mor i slutningen af februar, men hun glæder sig også til igen at kunne drikke vin og bobler, ligesom hun har købt og gemt seks click-cigaretter – som er blevet ulovlige at sælge, i løbet af de ni måneder, hun har været gravid – som hun ser frem til at måtte ryge.

29 årige Christopher og 30-årige Cecilie Nissen Haugaard blev gift i sommeren 2019.