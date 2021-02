Hun har respekt for den, men hun ønsker ikke at være en del af den. MeToo-debatten.

Godt nok har Cecilie Frøkjær været på TV 2 i flere årtier, men debatten, der de seneste mange måneder har raseret i og omkring mediehuset, holder hun sig langt væk fra.

Og det er der flere årsager til, fortæller hun i et større interview med Alt for Damerne.

Dels, fordi hun ikke selv er blevet krænket eller har været vidne til krænkelser. Dels, fordi hun med egne ord er for »tyndhudet«.

Har du taget del i MeToo-debatten?

Det betyder dog ikke, at hun ikke har stor respekt for dem, der deltager. Dem, der forsøger at rykke noget.

Hun ønsker bare ikke selv at løfte fanen i vejret. Hun har nemlig ingen interesse i at gøre sig selv til skydeskive. Og hun er i øvrigt heller ikke synderligt diskussionslysten.

Derfor er hun heller ikke typen, der skriver debatindlæg. Hun har faktisk ikke engang en Facebookprofil, fordi hun ikke orker den dårlige tone, fortæller hun i interviewet:

»Jeg ønsker ikke konfrontationen. Jeg søger samtalen og forståelsen, både privat og arbejdsmæssigt. Der er ikke EN celle i min krop, der har trang til at tage en debat offentligt og battle og blive skældt ud. Det går simpelthen for meget i blodet på mig på den forkerte måde.«

Cecilie Frøkjær Foto: DJURHUUS KRISTIAN Vis mere Cecilie Frøkjær Foto: DJURHUUS KRISTIAN

Andre stemmer, heriblandt Cecilie Beck, har dog blandet sig i debatten, siden den i august startede i kølvandet på Sofie Lindes brandtale under 'Zulu Comedy Awards'.

Talen, der satte fokus på manglende ligestilling, sexisme og krænkelser, gav hurtigt genlyd i særligt den danske mediebranche.

Og særligt ramte søgelyset TV 2, der satte en advokatundersøgelse i gang for at skabe overblik over problematikken.

Undersøgelsen resulterede som bekendt i flere fyringer. Blandt andre måtte Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo vinke farvel til deres job på kanalen.

Sideløbende med undersøgelse blev også en dokumentar sat i gang på kanalen. Planen var at afdække sexisme- og krænkelseskultur på danske arbejdspladser.

Hurtigt stod det klart, at TV 2 selv havde et stort på problem på området. Dokumentaren blev derfor droppet, og igen var der ramaskrig.

For mens nyhedschef Jacob Kwon argumenterede for, at TV 2 ikke var de rette til at undersøge TV 2, gav en lang række medarbejdere udtryk for, at de var uenige.

Blandt disse var blandt andre prominente navne som Divya Das, Ditte Haue, Janni Pedersen og Cecilie Beck. Sidstnævnte uddybede i et afsnit af B.T.s podcast 'Q & Co.':

»Sagen er bare, at det kun er lykkedes at finde historier om TV 2, og så skal man ikke tilbageholde dem af den grund. Det svarer jo faktisk til, at vi holder hånden over os selv, og jeg ved godt, det formentlig ikke er det, der er hensigten, men det kommer til at se sådan ud.«

»Vores synspunkt er bare, at vi mister mere troværdighed ved ikke at vise den dokumentar end at vise den,« sagde hun.

Efter skrinlæggelse af dokumentaren afsøgte TV 2 mulighederne for, at et andet medie kunne overtage, hvor TV 2 selv så sig nødsaget til at slippe – og overtage dele af materialet herfra.

Det lykkedes dog aldrig at finde den rette modtager.

I stedet vil produktionsselskabet Impact TV og Politiken nu i fællesskab afdække sexisme, sexchikane og magtmisbrug i mediehuset.