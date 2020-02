»Det var en daglig prøvelse at skulle sidde og være smilende på morgen-tv, samtidig med at jeg havde følelsen af, at alting faldt ned af hylden bagved mig.«

Sådan lyder det fra 51-årige Cecilie Frøkjær i et interview med Hendes Verden.

I interviewet fortæller hun om sit exit som vært på Go’ Morgen Danmark.

Efter 12 år som vært blev Cecilie Frøkjær skilt fra sin daværende mand. Skilsmissen forløb udramatisk. Men jobbet blev en stor stressfaktor for hende, fordi hun skulle forlade sine børn kl. 04.00 om natten for at tage på arbejde.

Blå bog - Cecilie Frøkjær Født i 1968 og opvokset i Slagelse.

Begyndte sin karriere på Go Morgen Danmark, da programmet startede i 1996.

Stoppede på Go Morgen Danmark i 2009 og kom kort efter til Go Aften Danmark, hvor hun var indtil 2014.

I dag selvstændig journalist, og blandt andet vært på Mofibos awardshow den 26. februar i 2020 på Hotel Cecil.

Mor til to børn på 18 og 15 år og kæreste med journalist Michael Robak.

Det kom især til udtryk en morgen, hvor det gik galt for den ellers vante tv-vært: Da der var blevet budt velkommen i programmet, og jinglen havde lydt, kunne hun ikke rejse sig for at gå over til gæsterne.

»Jeg skubbede bare mine papirer over til Morten Resen (medvært, red.) og sagde: 'Du gør det'. Så ved man godt, at den er gal,« siger hun i interviewet.

Kort efter episoden sagde Cecilie Frøkjær sit job op til fordel for en værtsrolle med andre arbejdstider på Go’ Aften Danmark.

For fire år siden blev Cecilie Frøkjær selvstændig journalist. Hun siger til Hendes Verden, at hun ikke savner at lave tv.