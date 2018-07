Det kan være, at det bliver en turboweekend med et rekordhurtigt salg af Københavner-lejligheden. Det kan også være, at sælgerne skal være standhaftige gennem lange prisforhandlinger - eller at det ligefrem viser sig, at de har talent for den slags.

I hvert fald har balletdanserinden Cecilie Bjerregaard Lassen og Turboweekend-forsangeren Silas Bjerregaard Lassen netop sendt deres store villalejlighed på Amager på markedet.

Prisen lyder på 5.350.000 kroner - og for det beløb får man samlet set 153 kvadratmeter bolig i henholdsvis stue- og kælderplan. Det skriver Boliga.dk.

Lejligheden ligger ifølge ejendomsmægler Nybolig Amager - Øresundsvej, der har den til salg, på Amagers "nok mest populære adresse" i området mellem Amagerbro og Lergravsparken Metro og ligeledes tæt på Amager Standpark.

Det kendte kunstner-par købte selv lejligheden i foråret 2016, og dermed er det altså ikke blevet til mere end godt to år på den centrale Amager-beliggenhed.

Herskabsdetaljer

Der er ifølge oplysninger fra Boliga tale om en ejendom, der er født i år 1900, og måske netop derfor er kvadratmeterne også forsynet med nogle af de detaljer, der dertil hører: sildebensparket-gulve, stuk og stuer en-suite.

Priserne på Amager hører da også til blandt landets noget mere herskabelige.

Tal fra første kvartals ejerlejligheds-handler viser nemlig, at en enkelt kvadratmeter i Københavns S-postnummer i gennemsnit er gået for 37.369 kroner. Det gør postdistriktet til landets p.t. tiende dyreste.

Cecilie Lassen er uddannet fra den kongelige danske ballet og er blandt andet kendt fra spillefilmen "De Standhaftige” og som dommer i "Danmark Har Talent”, mens gemalen Silas Bjerregaard har udgivet flere albums med bandet Turboweekend, der tidligere på året meddelte deres fans, at de har valgt at gå hvert til sit efter årets turne.

