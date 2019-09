TV2-journalisten Cecilie Beck er ikke kun populær på tv-skærmen. Hun har også ophobet sig en hel fanskare af mænd, der sender hende mails.

Men selv om den 48-årige nyhedsvært har rigeligt med kærlighedstilbud fra mænd, så lader en ny forelskelse stadig vente på sig.

Det fortæller hun i et interview med Hendes Verden:

»Jeg har faktisk ikke så let ved at blive forelsket, hvilket nok er en måde at beskytte mig selv på. Det nytter bare ikke noget at gå og forelske sig i alle mulige. Jeg har veninder, der lider af kroniske ulykkelige forelskelser. Den slags har jeg kontrolleret mig ud af, for det er drænende,« fortæller hun til ugebladet.

Rasmus Tantholdt og Cecilie Beck i 2012, mens de stadig var et par. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Rasmus Tantholdt og Cecilie Beck i 2012, mens de stadig var et par. Foto: Martin Sylvest Andersen

Det er ellers tre år siden, at Cecilie Beck blev skilt fra sin anden mand, journalisten Rasmus Tanholdt.

I et interview med Berlingske i juni fortalte hun, at det havde taget lidt tid at få livet på plads efter skilsmissen, men at hun nu følte sig godt tilrette:

»Jeg er lige præcis nået til en fase, hvor jeg har fundet en god ro i mig selv. Altså, der er jo nogle omstillinger her i livet og den seneste, som jeg har befundet mig i det sidste halvandet års tid, efter min skilsmisse, har bare været én af dem. Min erfaring er, at store omstillinger tager mellem halvandet og to år, før man er faldet helt på plads med sig selv. For første gang i mit 48-årige liv, kan jeg nu fuldstændigt selv styre min livsrytme, min døgnrytme, min morgenrytme, uden at skulle koordinere med nogen. Det er en kæmpe frihed,« forklarede Cecilie Beck.

Men selv om Cecilie Beck nyder sin frihed, så håber hun da alligevel på en dag at møde den store kærlighed igen.

Cecilie Beck i sin nye lejlighed på Vesterbro. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Cecilie Beck i sin nye lejlighed på Vesterbro. Foto: Thomas Lekfeldt

Dog skal kærligheden bestemt være gengældt, da hun har lyst til at havne i ’den store ulykkelige kærlighed’, fortæller hun til Hendes Verden.

Og de mange villige mænd, der sender hende mere eller mindre passende tilbud på mail, skal heller ikke forvente den store respons.

Ifølge Se og Hør får Cecilie Beck for eksempel mails fra mænd, der tilbyder, at hun kan sove i deres telt på Skanderborg Festivalen.

Cecilie Beck kalder den slags mails for ’meget sødt’, men svarer ikke.

Cecilie Beck bor i dag på Vesterbro i en lejlighed, som hun købte efter sin skilsmisse.

Indtil videre bor hendes døtre Astrid på 22 år og Frida på 18 år stadig hjemme sammen med deres mor.

Men Cecilie Beck ser bestemt ikke frem til den dag, hvor de begge er flyttet hjemmefra:

»Inden længe bliver der igen en ny overgang, når de flytter. En ny fase, hvor jeg skal finde ud af, hvor jeg så skal gøre af al den omsorg, jeg har i mig. Det går jeg og arbejder en del med, for den omsorg skal forvandles til en anden energi. Overgangen til fasen som mor med udeboende børn bliver ikke nødvendigvis let.«, lyder det fra tv-journalisten.