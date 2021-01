Hvis man tror, man kan få Cecilie Beck ned med nakken uden kamp, så kan man godt tro om igen.

Det må en af TV 2-værtens mange følgere på det sociale medie Instagram sande, efter hun forsøgte at kritisere Cecilie Becks outfit under showet 'De største øjeblikke'.

Her havde den 50-årige journalist iført sig en tætsiddende blå buksedragt.

En buksedragt, som Cecilie Beck valgte at vise frem på sin profil, hvorefter kommentarerne strømmede ind. Langt størstedelen positive, men der sneg sig alligevel en kommentar ind, som gik over grænsen for tv-værten.

Det er denne buksedragt, som en af Cecilie Becks følgere mente, at hun ikke kunne tillade sig at tage på. Foto: Cecilie Beck

'Kunne du ikke have fundet en strammere buksedragt? Hvad er der med ældre kvinder, som føler et behov for at vise os andre deres kroppe, fordi de har trænet lidt? Du ligner en lille dreng,' lød kommentaren, som Cecilie Beck nægtede at lade stå ubesvaret.

'Jeg viser lige nøjagtig, hvad jeg vil. Min krop, mit valg. Men tak for krops-shaming. Håber, at resten af dit 2021 bliver lidt mere rummeligt og konstruktivt,' lød svaret fra tv-værten.

Det var dog ikke nok til at lukke munden på personen, som herefter kaldte Cecilie Beck for en 'ældre kvinde med behov for at vise kroppen frem', hvilket Cecilie Beck heller ikke havde tænkt sig at ignorere.

'Lille skat…Din reaktion på min fremtræden har intet med mig at gøre. Det handler om dig, og hvis du vender blikket indad, vil du ovenikøbet kunne bruge det til et stykke selvudvikling. Held og lykke.'

Her kan du se de kommentarer, som siden er blevet slettet fra Cecilie Becks profil. Foto: Cecilie Beck

Cecilie Beck fortæller til B.T., at hun valgte at svare personen, fordi hun anså det som værende en god mulighed for at vise, at den slags kommentarer siger mere om personen, der skriver dem, end om dem, der modtager dem.

»Det er så åbenlyst, at personer, der har behov for at kritisere andre på den måde, selv må have gigantiske problemer med sig selv, og det fik jeg lige lyst til at demonstrere,« siger Cecilie Beck.

»Pilen peger direkte på dem selv,« fortsætter hun.

Hvordan påvirker det dig at få den slags kommentarer?

»Det er da dybt, dybt ubehageligt, men nu har jeg heldigvis nået en alder, hvor jeg kan vende den rundt og gennemskue, at det ikke handler om mig, når hun skriver sådan noget, men at det i stedet siger alt om, hvem hun selv er,« siger Cecilie Beck og fortsætter:

»Men gud forbyde, at mine døtre eller andre, som ikke er vant til at modtage den slags, får sådan nogle beskeder. De ville da blive forskrækkede.«

B.T. har været i kontakt med personen, der har kritiseret Cecilie Beck, og som på Instagram kalder sig selv for Liis Siri.

Hun ønsker ikke at medvirke i et telefoninterview, men skriver, at hendes bevæggrunde for at skrive kommentarerne blandt andet er, at hun 'får en kvalmende følelse i kroppen over Cecilie Becks behov for at vise kroppen frem'.

Cecilie Beck fik nok af en kritisk følger og svarede igen. Foto: Emil Helms

»Det er en tendens, der hersker blandt ældre kvinder, som er begyndt at træne. Det er et sygeligt behov for at vise sig frem over for andre og tilstræbe sig opmærksomhed baseret på deres kroppe,« skriver hun.

Men er det ikke Cecilie Becks eget valg, hvad hun går i?

»Jo, det er naturligvis hendes eget valg, men det er også min ret at kommentere de ting, som jeg ser og oplever. Også selv om det er 'negativt'. Folk som hende har desværre bare vænnet sig til, at alle kommentarer er ligegyldigt rygklapperi. Sådan er jeg ikke.«

Men hvorfor har du overhovedet et behov for at kommentere?

»Jeg mener helt enkelt, at det er ganske legitimt at kritisere magtfulde personer som Cecilie. Så længe hun har et åbent kommentarspor, så forbeholder jeg mig retten til at udtrykke min upolerede mening.«

Hvorfor har du så slettet dine kommentarer igen?

»Jeg slettede dem, fordi det til slut udformede sig i ligegyldige gentagelser fra mange af hendes følgere. Men jeg kan sagtens finde på at kommentere hendes billeder igen, hvis hun har tænkt sig at fortsætte i det overfladiske spor.«

Liis Siri skal dog ikke have de store forhåbninger omkring, at hendes kritik af Cecilie Beck får tv-værten til at skifte stil. For selv om Cecilie Beck indrømmer, at hun bliver påvirket af den slags kommentarer, så har hun ingen intentioner om at ændre sig.

»For 20 år siden kunne jeg godt finde på at tænke, om dragten nu også var for stram. Det tager tid at finde ud af, at den slags kommentarer ikke har noget med mig at gøre, og selv i dag er det da stadig ikke rart at opleve den følelse af had, vrede og bitterhed, men jeg er heldigvis blevet gammel nok til at forstå, at det her ikke handler om mig, men hende.«