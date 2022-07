Lyt til artiklen

Mens de fleste danskere allerede er taget på sommerferie, har Cecilie Beck ventet med sin. Men onsdag drager hun på over tre ugers sommerferie fra tjansen på TV 2 Nyhederne.

Den 51-årige tv-vært fortæller nu, at hun ikke hører til dem, der på forhånd har planlagt sommerferien til punkt og prikke. I stedet 'jammer' hun.

»Jeg starter med at tage til Anholt, og så jammer jeg ellers bare lidt derudaf. For hvis vejret fortsætter sådan her, så er der ikke nogen grund til at tage ned og blive helt gennembagt sydpå. Eller også tager jeg i sommerhus i Sverige,« siger hun til B.T.

Øen Anholt hører til Becks absolutte yndlingsferiemål, fordi hun kender en helt gruppe på cirka 50 mennesker, der altid er der i sommerferien.

»Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal være sammen hele tiden, men der er altid et tilbud. Man kan også bare blive hjemme og bage pandekager. Mine børn er også kommet der, siden de var små,« fortæller hun,

Men skulle vejret ændre sig til det mest triste og grå, har hun dog en plan B.

»Så tror jeg faktisk, at jeg vil køre til Sydtyskland. Der er nogle slotte, jeg gerne vil se og bo på,« siger hun.

For de traditionelle skisportssteder om vinteren ved alperne, bliver nemlig til solbeskinnede paradisferiesteder om sommeren.

»Der er det rimelig dejlig varmt nu, og der er pool, og der er nogle bjerge, man kan løbe lidt rundt i. Det vil jeg gerne,« siger hun.

Uanset hvad er tv-værten godt kørende. Hun har nemlig lige investeret i en helt ny bil.

»Jeg har fået en Volvo XC40, og det er en hybridbil. Jeg ville gerne have haft en ren elbil, men det går ikke, når man bor i lejlighed,« siger hun og forklarer:

»Hvis jeg pludselig skal til en konference i Herning, så kan det ikke nytte noget, at jeg ikke kan få en opladningsplads. Det kan man næsten altid, men nogle gange kan man ikke, og det skal jo nok lige passe med, at det er der, hvor jeg får brug for det,« siger hun.

Volvoen lader hurtigt op, ifølge Beck.

»Og der går jo sport i den, så man skal se, om man kan køre på rendyrket el,« siger hun.

Er det en slags gave, du har givet dig selv?

»Ja, det er det vel. Det er fandme så sjældent, at der kommer nogle andre forbi og stikker en en bil,« lyder det fra TV 2-værten.