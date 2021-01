Cecilie Beck frygter, at TV 2 kan komme til at se endnu dummere ud, end stationen gør i forvejen.

Det fortæller TV 2-værten torsdag i B.T.s podcast 'Q&CO'.

Cecilie Beck er en af de ansatte, der i et åbent brev har valgt at kritisere ledelsens beslutning om at stoppe en dokumentar om sexisme på netop TV 2.

»Vi er grundlæggende ikke enige med ledelsen i, at vores dygtige dokumentarister ikke kan lave en dokumentar om nogle ting, der er foregået på TV 2,« siger hun i 'Q&CO' til vært Henrik Qvortrup.

TV 2-vært Cecilie Beck. Foto: Emil Helms Vis mere TV 2-vært Cecilie Beck. Foto: Emil Helms

Foruden Cecilie Beck har kendte TV 2-profiler som Divya Das, Ditte Haue, Janni Pedersen og Thomas Buch-Andersen skrevet til TV 2's ledelse, at de er uenige i beslutningen om at stoppe dokumentaren.

Her skriver medarbejderne, at de ikke mener, at der hverken er et habilitetsproblem eller et troværdighedsproblem ved at lave dokumentaren – selv om den ville ende med at handle mest om TV 2.

»Og så synes vi, det er ekstra uheldigt, at de vælger at lægge den ned på et tidspunkt, hvor det rent faktisk har vist sig, at der er noget på TV 2,« siger Cecilie Beck – blot en uge efter, at tv-vært Jes Dorph-Petersen blev fyret fra Nordisk Film, der producerer TV 2-programmet 'God aften Live', efter anklager om krænkende adfærd.

Men brevet har ikke fået nyhedsdirektør på TV 2 Jacob Kwon til at ændre mening, fortalte han tidligere torsdag til B.T.:

»Jeg har ikke ændret holdning til, at jeg synes, at det vil være skadeligt for vores troværdighed at undersøge os selv på denne her måde. Jeg synes ikke, at det er journalistisk hensigtsmæssigt, at vi har kollegaer, som skal undersøge andre kollegaer, samt kollegaer, som skal interviewe andre kollegaer om forhold både i nu- og datid.«

Cecilie Beck forstår dog ikke Jacob Kwons argument om, at TV 2 ikke kan sende en dokumentar, som er endt med i høj grad at handle om TV 2.

»Og så forstår jeg i øvrigt slet ikke, at man overhovedet har sat det i gang. Det er rigtigt, at hvis man kunne have lavet en bred dokumentar, som handler om andre steder i mediebranchen også, så havde det været rigtig fint,« siger hun.

»Men sagen er bare, at det kun er lykkedes at finde historier om TV 2, og så skal man ikke tilbageholde dem af den grund. Det svarer jo faktisk til, at vi holder hånden over os selv, og jeg ved godt, det formentlig ikke er det, der er hensigten, men det kommer til at se sådan ud.«

»Vores synspunkt er bare, at vi mister mere troværdighed ved ikke at vise den dokumentar end at vise den.«

Cecilie Beck fortæller, at hun ikke har nogen regulær viden om, hvilke historier som ville være kommet frem i dokumentaren. Til gengæld florerer der mange rygter på TV 2's gange, og netop derfor appellerer hun til, at materialet bliver offentliggjort, så der ikke bliver spredt usandheder.

Og Jacob Kwon har da også offentligt fortalt, at hans medarbejdere er velkomne til at fortælle deres historier til andre medier.

Til det siger Cecilie Beck:

»Det er der da ikke nogen, der behøver TV 2's tilladelse til. Jeg vil ønske – og det er der mange medarbejdere, der håber på, at TV 2 vil udlevere det materiale, de har, så de mennesker, der har stillet op én gang og lavet interview til et kamera, ikke skal gøre det igen,« siger hun.

»Men fortællingerne kommer jo nok frem før eller siden, hvilket jeg frygter vil få TV 2 til at se endnu mere tåbelig ud.«

Hør hele afsnittet af 'Q&CO ' øverst i artiklen.