Den er gal med proportionerne, når cyklister bliver knaldet for at tale i mobil, mens storsvindlere går fri, mener den kendte tv-vært Cecilie Beck.

Forleden fik hun en bøde for at tale i mobil, mens hun cyklede i en bilfri zone, og det fik hende til at sætte tingene i perspektiv.

»Problemet er ikke min bøde. Problemet er, at vi lever i et land, hvor det er lykkedes nogle mennesker at slippe afsted med dybt alvorlig kriminalitet uden at blive straffet for det. Det er dét, der er det egentlige problem. Det gør noget ved retsfølelsen,« siger Cecilie Beck til B.T.

Den populære TV 2-vært blev stoppet af en motorcykelbetjent, mens hun kørte på en lukket cykelsti ved Sortedam Dossering langs søerne i København.

Han udskrev en bøde på tusind kroner fordi hun cyklede, mens hun talte i telefon.

En ærgerlig Cecilie Beck lagde kort efter et billede af bøden på instagram.

Tænk sig hvis man boede i et land hvor folk stjal milliarder fra Skat, millioner fra Socialstyrelsen og vaskede sorte penge hvide. Så ville politiet jo slet ikke have tid til at dele bøder ud til folk der taler i mobiltelefon på cykel langs søerne. Frygtelig tanke! #kriminalitet #politi #thuglife

Samtidig ironiserede hun - med henvisning til Danske Bank-skandalen og den efterlyste Britta Nielsen - over, at svindlere kan slippe afsted med at lænse statskassen for millioner og hvidvaske narkopenge, mens politiet har tid til at udstede bøder til folk på cykel.

Over for B.T. uddyber tv-værten sit opslag og forklarer, at hun selvfølgelig mener, at love og regler skal overholdes.

»Jeg klynker ikke over, at jeg har fået en bøde. Det, synes jeg sådan set, er i orden. Det satte bare nogle tanker i gang,« siger hun og uddyber:

»Når vi lever i et samfund, hvor man kan slippe afsted med milliardtyverier fra de fælles kasser og hvidvaske penge fra lejemord og narkokriminalitet, så føles det på en eller anden måde ikke rimeligt, at der bliver slået ned på en mindre forseelse,« siger hun.

I samme åndedrag erkender hun, at det er en urimelig sammenligning.

»Det betyder jo ikke, at politiet ikke skal slå ned på en mindre forseelse. Det er klart, at vi ikke kan begynde at acceptere butikstyverier og alt muligt andet, bare fordi der er nogle, der har fundet på noget, der er værre.«

Har Cecilie Beck ret i, at det krænker retsfølelsen, at storsvindlere går fri, mens små trafiksynder bliver taget?

Tv-værten fik hurtigt over 1.000 likes på sit opslag, men kommentarerne på de sociale medier deler sig i to:

Der er dem, som er helt enige og forstår hendes pointe, mens andre angriber hende for at ville udnytte sin position som kendt til at slippe for bøden.

»Selvfølgelig skal jeg betale min bøde. Det har de da fuldstændig ret i,« siger Cecilie Beck og understreger, at hun er i hvert fald er færdig med at tale i mobil, når hun cykler.