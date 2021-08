Det er vigtigt, vi bliver bedre til at snakke om løn. Det mener TV 2-værten Cecilie Beck.

Gennem sin lange journalistiske karriere har hun indsamlet en vis erfaring, når det kommer til lønforhandling, og den giver hun nu videre hos Alt for damerne i form af fire råd.

Overfor B.T. sætter hun flere ord på, hvorfor du bør snakke med dine kollegaer om, hvad I tjener.

»Hvis vi ikke ved, hvad hinanden får, så er det helt umuligt at kontrollere, om lønnen er ligeligt fordelt. Her taler jeg ikke bare imellem køn, men i det hele taget. Jeg forstår ikke, hvad hemmelighedskræmmeri mellem kollegaer skal til for, udover at være til arbejdsgiverens fordel,« siger hun.

Cecilie Becks fire råd til lønforhandlingen 1. Forbered dig, og sæt dig ind i, hvordan lønforholdene er for den type stilling, du bestrider. 2. Tænk over, hvor unik du er. Du skal ikke komme ind med helt vildt høje krav, hvis du supernemt kan erstattes af en anden. 3. Lad være med at lade chefen slippe af sted med at smøre deres ansvar, såsom hvor de for eksempel skal finde pengene henne, over på dig. 4. Spil arbejdsgivere ud mod hinanden. Kilde: Alt for damerne.

Selvom hun ofte har kigget en chef i øjnene ved en lønforhandling, tvivler hun på, at hun nogensinde bliver rigtig komfortabel med scenariet.

I hendes optik kan det skyldes, at man kan sidde med den indre fornemmelse af at være grådig eller pengefikseret, hvis der bedes om mere i løn.

»Men det er jo det, det handler om, når man diskuterer løn. Det handler om penge. Man har lov til at forlange det, man synes, man er værd, og man har ret til at prøve at få det maksimale ud af det, uden det handler om at være grådig. Man vil bare gerne have en fair behandling.«

Når der snakkes om løn, kommer der også ofte til at snakkes om køn.

I en ny undersøgelse fra HK privat viser tallene, at 71 procent af kvinderne tror, at mænd er bedre til at forhandle løn.

Det kan være svært at sige, hvorfor det præcis forholder sig sådan.

»Jeg ved ikke, om kvinder tror, at mænd er bedre til at stå på sit. Måske er mænd nogle gange bedre til at tale sig selv op, end kvinder er,« siger Cecilie Beck.

»En lønforhandling handler om, at man skal gå ind og fortælle, hvor pragtfuld man er. Det er noget med at sige til sig selv inden, at 'jeg har fandeme ret til at blive ordentligt betalt, og nu går jeg ind og fortæller min chef, hvor fantastisk og uundværlig jeg er'.«

Af de fire råd hun lister op, er det nummer fire, 'spil arbejdsgiverne ud mod hinanden', der personligt for hende har rykket mest i forhold til at få mere i løn.

Dette trin kræver dog, at man har en potentiel, kommende arbejdsgiver, der kan spilles ud mod den nuværende. Eller gør det?

Har der altid været en anden mulig arbejdsplads på hånden, når du er kommet med argumentet, eller har du engang imellem bluffet?

»Nej, det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig bluffet, men jeg har nogen gange haft lyst til det. Jeg tror på ærlighed, så jeg tror ikke, man skal lyve sig til en bedre løn,« forklarer Cecilie Beck.