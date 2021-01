Reaktionerne er mange. Utallige, faktisk. Men de er også vidt forskellige. De seneste dage har to kritiske interviews vakt opsigt.

Begge tog de udgangspunkt i sagen om Jes Dorph-Petersens afgang fra TV 2. Men mens seerne hyldede det kritiske interview foretaget af Abdel Aziz i 'Go' aften live', har Mette Bluhme Rieck modtaget voldsom kritik for sit i 'Aftenshowet'.

Det er ikke retfærdigt, hvis man spørger Cecilie Beck, der i et opslag på Instagram harcelerer mod folks opførsel.

»Abdel bliver hyldet, mens Mette bliver kaldt en strigle, kælling og det, der er værre. Sagen er at de begge gjorde deres arbejde, og de gjorde det godt.«

»God journalistik SKAL være kritisk overfor alle parter, så̊ vi allesammen kan få svar på de fornemmelser, usikkerheder og tvivlsspørgsmål, vi går rundt med. Kritisk journalistik er ikke en holdning.«

Arkivfoto af 'Aftenshowet'-vært Mette Bluhme Rieck. Foto: Mathias Svold Vis mere Arkivfoto af 'Aftenshowet'-vært Mette Bluhme Rieck. Foto: Mathias Svold

Den eneste forskel på de to interviews var, hvem der blev interviewet.

Mette Bluhme Rieck interviewede onsdag sagens hovedperson. Jes Dorph-Petersen, der er blevet mødt af overvældende opbakning, siden han offentligt har fortalt om det forløb, der ledte frem til hans farvel til 'Go' aften live'.

Et forløb, hvori han i en intern sexismeundersøgelse er blevet beskyldt for to episoder af krænkende adfærd.

Abdel Aziz interviewede TV 2-chefen, der fyrede ham – Lotte Lindegaard.

»Begge interviews var fremragende. Kritiske, men respektfulde,« vurderer Cecilie Beck i sit opslag, hvor hun har delt et billede af de to studieværter.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cecilie Beck (@ceciliebeck.dk)

På billedet er der skrevet 'modig', 'wow!!!' og 'genial!' henover Abdel Aziz. På Mette Bluhme Rieck står der 'strigle!', 'krampe' og 'uprofessionel'.

Ordene er et udtryk for de reaktioner, der har præget de sociale medier efter de to udsendelser.

B.T. har således også beskrevet, hvordan Mette Bluhme Rieck blev krævet fyret efter sit interview, fordi flere mente, hun var personligt investeret i sagen, mens Abdel Aziz blev rost til skyerne efter sit, hvori han stillede kritiske spørgsmål til en af cheferne på hans egen arbejdsplads.

Arkivfoto af journalist Abdel Aziz Mahmoud. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Arkivfoto af journalist Abdel Aziz Mahmoud. Foto: Søren Bidstrup

Men begge værter var gode, understreger Cecilie Beck. Begge værter fortjener ros:

»Det er et fag, og både Mette og Abdel skal være stolte af sig selv for at være gået frygtløst ind i disse svære interviews. Peace,« skriver hun.