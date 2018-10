Den kendte TV2-vært Cecilie Beck er fortørnet over, at hun har fået en bøde for at tale i telefon på en cykeltur, mens storsvindlere i millionklassen går fri.

En cykeltur langs søerne i det indre København bliver dyr for den populære tv-journalist.

Tusinde danske kroner kommer det til at koste hende, at hun forleden havde en hånd på styret og en anden om mobilen.

Cecilie Beck kom kørende på Sortedam Dossering på Østerbro, et sted, hvor der kun kører cykler, da hun blev taget af lovens lange arm. Dét er hun bestemt ikke tilfreds med.

'Tænk sig hvis man boede i et land hvor folk stjal milliarder fra Skat, millioner fra Socialstyrelsen og vaskede sorte penge hvide. Så ville politiet jo slet ikke have tid til at dele bøder ud til folk der taler i mobiltelefon på cykel langs søerne. Frygtelig tanke!',' skriver hun ironisk i et opslag på Instagram med henvisning til den seneste tids skandaler med blandt andre Danske Bank og Britta Nielsen.

Hun poster også et billede af bøden.

Hun understreger, at hun på ingen måde er fortaler for at bryde loven, men hun synes, at der er noget galt med propertionerne.

'Selvfølgelig ville det være dejligt at leve i et gennemført lovlydigt land! Jeg taler såmænd heller ikke for trafikale lovbrud. Det er bare svært at se det proportionelle i at det kan passere ustraffet hen at stjæle milliarder fra statskassen og at vaske penge fra lejemord, narko- og våbensalg hvide, mens der blir slået ned på en mobiltalende cyklist (i et område uden motortrafik)', skriver hun.

Hendes mange følgere har meget delte meninger om, hvorvidt tv-værten har retten på sin side eller ej.

'Dumsmart opslag. Stå af og træk cyklen, når du taler i telefon! Det er meget enkelt.' lyder én kommentar.

'Ja, for de uheld der sker når folk koncentrere sig om deres telefon mens de cykler eller kører bil, de koster jo også mindre end de mange mia. der stjæles ud af statskassen. Tænk dig om.' skriver en anden.

Der er dog også andre, der er enige med Cecilie Beck om, at politiet burde bruge kræfterne på at fange de store forbrydere i stedet for de små fisk.

