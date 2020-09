Cecilie Beck dyrker motion hver morgen, for hun fungerer først ordentligt, når hun har fået pulsen op. Men for nyhedsværten handler sundhed også ligeså meget om at have det sjovt og opleve kærlighed.

Hvad er sundhed for dig?



»Det er at være tilpas i min krop både fysisk og mentalt. Det handler blandt andet om, at jeg får rørt mig og spiser sundt. Men det handler også om at have et rigt følelsesliv med både nærvær og kærlighed i min hverdag. Og ikke mindst om at have det sjovt. Jeg skal helst skraldgrine højt og fjolle mindst én gang om dagen. Det er forbandet sundt ikke at tage sig selv alt for alvorligt.«

Hvordan holder du dig i form?



»Jeg dyrker motion hver dag. Jeg enten løber, spiller tennis eller styrketræner. Det er det første, jeg gør om morgenen, for jeg fungerer ikke ordentligt, før jeg har fået pulsen op og kroppen i gang. Det er virkelig stærkt vanedannende, hvis man først får det gjort igennem en længere periode.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?



»Helt klart alkohol. Jeg synes godt nok, at der er mange uger, hvor det er svært at holde sig under den nærige 'syv genstande'-grænse, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Jeg elsker et godt glas vin og en god øl, så jeg bliver nødt til at indrømme, at der er uger, hvor de syv genstande simpelthen ikke slår til.«

Hvornår føler du dig allermest sund?



»Når jeg kan mærke, at min krop er stærk og velfungerende. Jeg er begyndt at dødløfte og arbejder henimod at kunne løfte 100 kilo. Når jeg kan mærke, at det skrider frem, og jeg slår min egen personlige rekord, så føler jeg mig virkelig stærk og sund.«

Hvad har du altid i køleskabet?



»Æg. Det er en virkelig mættende og nem måde at få protein på. Og så har jeg næsten også altid frisk spinat, som jeg bruger i vildt mange retter. Og fetaost og halloumi. Jeg spiser ikke kød, så feta eller halloumi kan pifte en hvilken som helst grøntsagsret op.«

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?



»Med en hurtig løbetur på omkring 4 km. Så smager morgenmaden sindssygt godt. Jeg elsker at sove længe og kan nemt sove 10 timer i streg, men jeg er blevet bedre til at stå tidligere op, så der er god tid om morgenen. Jeg elsker stille og rolige morgener, hvor der er tid til at lave en omelet – med spinat og feta – og sidde på altanen og tage mig rigtig god tid til kaffen, mens jeg indstiller mig på dagen.«

