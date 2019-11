Tirsdag aften gæster Cecilie Beck talkshowet ‘Riising Late Night’, hvor hun fortæller om en oplevelse på Skanderborg Festival, der endte med, at hun blev arresteret.

I programmet fortæller nyhedsværten, at oplevelsen skyldtes en håndtaske og en aflåst skurvogn.

Det hænger sådan sammen, at Cecilie Beck, havde sat sin taske ind i en skurvogn på festivalens backstageområde, imens hun festede på festivalpladsen.

Da nyhedsværten efterfølgende kom tilbage til skurvognen klokken syv om morgenen, sammen med sin ven Jeppe, var der ikke nogen mennesker i området, og vognen var aflåst.

Problematikken blev endnu større, da nyhedsværten havde lovet sin daværende ægtemand at hente deres yngste barn i børnehaven, fortæller hun i programmet.

»Vi kommer frem til at der kun er en løsning. Vi må stjæle min taske, så Jeppe tager sin sweatshirt af, jeg banker ruden ind, mens han holder sweatshirten, så det ikke skal larme,« fortæller Cecilie Beck og fortsætter:

»Og jeg stjæler min taske og vi tænker at det er kraftedme en god plan, nu skal vi bare ned på stationen og så er den god,« fortæller hun.

Som den skarpe læser måske allerede har regnet ud, så gik det langt fra efter planen.

Cecilie Beck fortæller, at der var nogle vagter på festivalen, som havde hørt lyden af den smadrede glasrude i skurvognen og som derfor henvendte sig til nyhedsværten og vennen, som dog benægtede al kendskab til hændelsen.

»Problemet er, at jeg har skåret mig rimeligt meget, mens jeg har stukket armen ind for at få den der taske, så det drypper rimeligt meget med blod, så de ringer efter politiet, som ja, så ryger vi så derind på bagsædet af sådan en politibil,« fortæller Cecilie Beck.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Beck, men hun har ikke ønsket at udtale sig yderligere. Hun bekræfter dog hændelsen, og oplyser at det skete for omkring 20 år siden.

'Riising Late Night' kan ses tirsdag aften klokken 22.00 på Kanal 5.