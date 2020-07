»Er du tosset, mand, jeg har fået festet igennem. Der skulle bare ske noget. Det er ikke et mønster, jeg vil anbefale. Men sådan er jeg,« smiler Cecilie Beck.

Den 49-årige nyhedsvært er så småt begyndt at finde ro efter en vild periode med masser af fester. Ikke for mange. Den slags findes ikke i Cecilie Becks vokabularium. Men mange.

»Efter jeg blev skilt for fire år siden, har jeg været inde i en omskiftelig fase, hvor jeg lige skulle finde mig selv,« siger hun.

»Når jeg er lidt i krise, så har jeg svært ved at sidde stille, for så kan man pludselig mærke det hele. Hvis den får fuld skrue, så kan man ikke mærke, hvordan man har det. Men så kommer det til gengæld snigende på et tidspunkt,« forklarer hun.

Cecilie Beck, journalist og studievært på TV 2 Nyhederne. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Cecilie Beck, journalist og studievært på TV 2 Nyhederne. Foto: Thomas Lekfeldt

Cecilie Beck blev i 2016 skilt fra TV 2-kollegaen Rasmus Tantholdt efter seks års ægteskab. Og selv om det var hårdt, så bliver den slags nemmere anden gang – særligt når man ikke har børn sammen, siger Cecilie Beck, der til gengæld har to døtre, Astrid på 23 og Frida på 18, med sin første mand, Carsten Lassen, som hun var gift med i ti år fra 1997.

Og netop de to unge kvinder er en af årsagerne til, at Cecilie Beck måtte feste det hele lidt på afstand. For samtidig med at hun flyttede fra TV 2-korrespondenten og huset i forstæderne for at bygge rede i byen, gjorde hendes to døtre sig klar til at flyve fra den.

»Jeg skulle forholde mig til, hvem jeg selv var. Hvordan skal ens tilværelse og hverdag se ud, når børnene flytter hjemmefra, og man er alene i lejligheden? Det er ikke sådan, at jeg ikke har tænkt på det allerede, men hvis det hele hober sig op, så tænker jeg: 'Fuck det, nu drikker jeg lidt vin med en veninde, og så tager vi ud og danser, og så glemmer vi det hele.' I et halvt døgns tid,« siger hun.

»I en periode kunne jeg ikke engang finde ro til at læse. Jeg kunne ikke rumme at sætte mig ind i andre menneskers liv og følelser, fordi det hele fyldte så meget inde i mig selv. Det er jeg vendt tilbage til. Lige nu er jeg i en god og rolig fase.«

Cecilie Beck og Rasmus Tantholdt var gift fra 2010 til 2016, men har ingen fælles børn. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Cecilie Beck og Rasmus Tantholdt var gift fra 2010 til 2016, men har ingen fælles børn. Foto: Torkil Adsersen

Cecilie Beck taler meget om 'faser'. Den rolige fase kommer efter de seneste års fest-fase. Der har også været faser, hvor arbejdet har fyldt en hel del, og faser, hvor familien har været altoverskyggende. Faser med træning og faser med venner. Sådan har hun altid haft det.

Faktisk er Cecilie Becks mange faser måske årsagen til, at hun ikke lever i et ægteskab i dag, vurderer hun.

»Jeg holder ikke op med at udvikle mig, bare fordi jeg bliver 50 i år. Og jeg ville godt nok have svært ved at se, hvilket menneske der skulle have fulgt mig på hele den rejse i samme takt,« siger hun.

»Jeg har helt klart haft lange faser, hvor jeg i den grad har lukket mig om familielivet, og det skal man have til at matche med et andet menneske. For hvis den anden ikke er dér, så har vi konflikten.«

Cecilie Beck misser mod solen bag et par store solbriller. Hun sidder på sin private tagterasse højt over Vesterbros tage og den lejlighed, hun flyttede ind i efter skilsmissen. Hvor Kødbyens dansegulve er inden for rækkevidde, og man nemt kan slentre hjem efter et enkelt glas vin.

Cecilie Beck flyttede ind i Vesterbro-lejligheden med den private tagterasse efter skilsmissen fra Rasmus Tantholdt. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Cecilie Beck flyttede ind i Vesterbro-lejligheden med den private tagterasse efter skilsmissen fra Rasmus Tantholdt. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg havde en følelse af at have fået min ungdom tilbage efter at have levet et forstadsliv i mange år,« siger Cecilie Beck, der fandt sammen med sin første mand som 23-årig og flyttede til Gentofte, da de blev forældre få år senere. Her blev hun boende under ægteskabet med Rasmus Tantholdt.

»Da jeg flyttede, var jeg ny-single, mine børn var blevet store, så der var ingen, der bestemte eller blandede sig i, hvornår jeg tog ud, og hvornår jeg kom hjem igen – det skal da udnyttes! Og så har jeg generelt et fest-gen, mens jeg også synes, der er vigtig udvikling i at lære nye mennesker at kende og udforske sig selv og sine reaktioner og mønstre,« siger hun.

Cecilie Beck ved godt, at hendes tilværelse måske ikke ligner enhver anden 50-årig kvindes – og som teenager havde hun nok forestillet sig, at hun på dette tidspunkt ville bo sammen med den mand, hun havde fået børn med.

»Men jeg er ligeglad med, hvad man gør og ikke gør. Jeg har mit eget moralske kompas. Det er faktisk det fede ved at blive gammel. Man bliver ligeglad med den slags, så længe man kan se sig selv i øjnene,« siger hun.

»Men jeg tror, mit teenage-jeg ville tænke: 'Det var sgu alligevel sejt gået.' Godt job, to superdejlige børn, et godt netværk, pissegode venner. Og pæææn lejlighed.«