Det sker jævnligt, at der dumper mere eller mindre lumre tilbud fra mænd ind i tv-værten Cecilie Becks indbakke.

Det er dog ikke, fordi hun svarer på dem.

Det forklarer hun i et interview med Hendes Verden.

I interviewet kommer hun ind på de 'optimistiske' e-mail, efter hun er blevet spurgt om, hvordan hun har det med at blive genkendt på gaden.

Det har hun ikke noget problem med, forklarer Cecilie Beck. For som regel siger folk, man møder på gaden, kun søde ting.

Dem, der omvendt synes, hun 'er en idiot', sidder bag en skærm og skriver hende en e-mail.

»Du skulle se min indbakke! Derudover vil jeg sige, mænd er sgu ret optimistiske. Jeg får for eksempel e-mail a la: 'Hej, jeg hedder Allan. Hvis du mangler et sted at sove på Skanderborg Festival, må du godt sove i mit telt.' Den slags får jeg en del af. Det er ret sødt, men jeg svarer ikke,« forklarer hun til Hendes Verden.

48-årige Cecilie Beck bor på Vesterbro med sine to døtre, Astrid og Frida på henholdsvis 22 og 17 år.