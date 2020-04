Hun er et af de kendte og faste ansigter på TV 2 Nyhederne.

Men det sidste halve år har Cecilie Beck været på nedsat tid. Det fortæller hun i et interview med Billed-Bladet.

Det er noget, hun selv har valgt, og beslutningen har hun taget, fordi hun lige nu gerne vil have mere tid med datteren Frida, der er 18 år.

»Min yngste datter bliver student her til sommer og bor ikke hjemme særlig lang tid endnu, så derfor har jeg prioriteret at gå 20 procent ned i tid for at have nogle flere aftener hjemme sammen med hende,« siger Cecilie Beck og fortsætter:

»Det er nu, jeg skal gøre det, for lige om lidt er reden tom,« fortæller TV 2-værten, der nyder de sidste måneder med selskab i lejligheden på Vesterbro.

Cecilie Beck fylder 50 år til oktober, og foruden datteren Frida har hun også Astrid på 22 år.

Begge døtre har hun fået med eksmanden Carsten Lassen.

Hun har i tidligere interviews fortalt, hvordan hun får en del tilbud. Og selvom nogle af dem er søde, passer hun også på sig selv.

Cecilie Beck, nyhedsvært på TV2, er lige nu på nedsat tid. Noget, hun selv har valgt. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Cecilie Beck, nyhedsvært på TV2, er lige nu på nedsat tid. Noget, hun selv har valgt. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg har faktisk ikke så let ved at blive forelsket, hvilket nok er en måde at beskytte mig selv på. Det nytter bare ikke noget at gå og forelske sig i alle mulige. Jeg har veninder, der lider af kroniske ulykkelige forelskelser. Den slags har jeg kontrolleret mig ud af, for det er drænende,« fortalte hun til Hendes Verden i september sidste år.

I juni 2019 fortalte hun desuden om dagen, hvor hun ikke længere skulle bo med sine døtre.

En dag, hun ikke ligefrem så frem til, fordi det er en stor forandring.

»Inden længe bliver der igen en ny overgang, når de flytter. En ny fase, hvor jeg skal finde ud af, hvor jeg så skal gøre af al den omsorg, jeg har i mig. Det går jeg og arbejder en del med, for den omsorg skal forvandles til en anden energi. Overgangen til fasen som mor med udeboende børn bliver ikke nødvendigvis let,« sagde hun i juni sidste år.