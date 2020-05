»​Jubii, hvem vil ikke gerne elskes og anerkendes? Det vil jeg i hvert fald, så det er jeg oprigtigt utrolig glad og beæret over.«

Seerne er vilde med Cecilie Beck som nyhedsvært. Det står klart i en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T., og TV 2-værten oplever da også masser af kærlighed i sin inbox, fortæller hun.

Men der er også nogen, der skriver for at gøre opmærksom på – ofte helt reelle – fejl, hun begår under nyhedsudsendelserne, ligesom der er en håndfuld, som bare skriver for at sige, at de synes, hun er møgirriterende.

Så Cecilie Beck har faktisk ikke selv en fornemmelse af, hvad seerne generelt synes om hende.

Sådan spurgte vi Hvilken nyhedsvært er din favorit på TV 2? (Blandt de 88% der svarer, at de har set nyheder på TV 2 de seneste 12 måneder) Cecilie Beck: 16% Poul Erik Skammelsen: 14% Mikael Kamper: 11% Natasja Crone: 9% Lasse Sjørslev: 6% Karin Cruz Forsstrøm: 6% Ditte Haue: 5% Ved ikke: 34% Undersøgelsen er foretaget blandt 1251 repræsentativt udvalgte personer i alderen +18 år fra Yougov-panelet i perioden 7.-11. maj.

Derfor er hun glad for, at B.T. nu kan fortælle hende, at hun ifølge YouGov-undersøgelsen er seernes favorit blandt TV 2's arsenal af nyhedsværter på hovedkanalen.

Mens Poul Erik Skammelsen og Mikael Kamper puster hende i nakken, er der længere ned til Natasja Crone, Lasse Sjørslev, Karin Cruz Forsstrøm og Ditte Haue, som ligger i bunden af popularitetsbarometeret.

»Nu har hun jo heller ikke været der så længe. Det betyder helt sikkert noget,« påpeger den 49-årige veteran Cecilie Beck om sin 33-årige kollega Ditte Haue, som er feltets mindst populære nyhedsvært.

Et sådant bevis på seertække, som Cecilie Beck nu har fået, kunne måske få de fleste tv-værter til at sparke døren ind hos chefen og kræve mere skærmtid eller nye udfordringer.

Cecilie Beck, nyhedsvært på TV 2. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Cecilie Beck, nyhedsvært på TV 2. Foto: Thomas Lekfeldt

Men ikke Cecilie Beck. Hun er nemlig ganske tilfreds, hvor hun er, fortæller hun.

»Jeg kunne godt finde på at lave noget andet, men man kommer aldrig til at se mig på underholdnings-tv. Jeg er for samfundsengageret til ikke at beskæftige mig med noget, der er lidt tungere,« siger hun.

»Jeg ville aldrig takke ja til at blive vært på 'X Factor' for eksempel.«

Hun afviser samtidig at gå i fodsporene på tidligere nyheds-kollegaer som Natasja Crone og selveste 'Mr. News' Jes Dorph-Petersen, som sidste år blev værter på det daglige aktualitetsprogram 'Go' aften Live'.

»Ej, jeg har ikke rigtig lyst til det,« svarer hun til spørgsmålet.

»Jeg har faktisk beskæftiget mig med nyheder eller dokumentar i al min tid som journalist, og jeg tror, jeg ville have svært ved at slippe det.«

Hvis hun selv skal komme med et bud på sin kerneseer, så tror hun, at det især er de ældre, der kan lide hende, da 'de unge jo ikke ser nyheder på tv'.

Men det forholder sig faktisk lige omvendt. For mens seerne over en bred kam har Cecilie Beck som deres favorit, så skiller én aldersgruppe sig ud. Seerne over 75 år, som har svaret på YouGov-undersøgelsen, har nemlig Poul Erik Skammelsen og Mikael Kamper som favoritter, mens kun ganske få af disse er vilde med Cecilie Beck.

Og selvom nyhedsværten tidligt i interviewet fik slået fast, at hun gerne vil elskes og anerkendes, så har Cecilie Beck det faktisk okay med, at hun tilsyneladende appellerer mindre til det ældre segment.

»En af de helt store opgaver for TV 2 i øjeblikket er at få fat i de unge og holde dem velorienterede og engagerede, så jeg er helt vildt glad for, at de kan lide mig – men jeg er jo også mega street. Det må være min utroligt ungdommelige energi, til trods for at jeg rammer de 50, der gør det,« siger den 49-årige nyhedsvært med et glimt i øjet.

Hun har da helt klart tænkt sig at drille sine kollegaer med sin topplacering, smiler hun

»Det kan jeg love dig for. Men der er ikke nogen frem for andre, der er federe at ligge over. Vi er faktisk enormt gode venner alle sammen. Men det er da fedt at ligge øverst.«