Spørger man den garvede tv-vært Cecilie Beck, håndterede TV 2 ikke sin seneste sexisme-sag, som den burde være blevet.

Midt i hele sexisme-debatten, der kickstartede med Sofie Linde og siden en støtteerklæring fra 1.615 kvinder i mediebranchen, fortalte Mikkel Hertz, nyhedsdirektør på TV 2, at virksomheden havde haft en 'ubehagelig sag' det seneste år.

Cecilie Beck var ikke selv involveret i sagen. Dog hørte hun om den qua sit arbejde hos TV 2.

Men hun savnede – og gør fortsat – en skarpere håndtering af hele sagen. Det fortalte hun i torsdagens udgave af B.T.-podcasten 'Q&CO'.

»Vedkommende blev lempet ud af bagdøren. Så kom der en mail om, at vedkommende var fratrådt med øjeblikkelig varsel. Og folk var sådan: 'Hvad handlede det om?'« siger Cecilie Beck om sagen fra juli i år.

»Der synes jeg, man skulle følge dem hele vejen hen til hoveddøren, ledsaget af et hornorkester, der spiller ‘Vi finder os ikke i sexchikane’.«

For i bund og grund handler det om, at branchen ifølge tv-værten skal turde tale højt om sexisme.

»Så man kan få statueret eksemplerne og få demonstreret, at det ikke er i orden.«

Mikkel Hertz har selv forklaret, hvordan sagen blev håndteret – dog ikke i hvilket omfang.

»Ledelsen reagerede straks, vi fik kendskab til sagen, men jeg måtte desværre konstatere, at der var kvinder her på stedet, der alt for længe havde båret rundt på krænkende oplevelser, alene og uden at gå videre med det. Det kan ikke være meningen, og jeg skal sammen med den øvrige ledelse her på stedet gøre alt for, at andre ikke kommer i samme situation,« sagde Mikkel Hertz søndag til TV 2.

Cecilie Beck nævner desuden, at hun ikke selv har oplevet sexchikane på TV 2. Kun det, hun betragter som ting i ''småtingsafdelingen', såsom hvis der fløjtes efter kvinderne på gangene.

Og heller ikke det, har hun oplevet meget af. Du hører hele debatten i podcasten øverst i artiklen.

Det har fredag ikke været muligt for B.T. at få et interview med TV 2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Hun afviser dog ikke, at man vil behandle eventuelle lignende sager anderledes i fremtiden. Det fortalte hun torsdag til Journalisten.

»Det er jo klart en diskussion, hvorvidt man skal bringe det mere eksplicit ud i organisationen. Det kan godt være, vi vil gøre det i fremtiden. Vi sidder lige nu midt i epicentret af debatten, så vi får jo læring om det her emne hver dag,« siger hun.

Derudover siger hun, at 'hensynet til den fortrolighed, som de implicerede i sagen ønskede' spillede en stor i rolle i forhold til, hvorfor man håndterede sagen, som man gjorde.