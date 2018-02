Selvom Rasmus Tantholdt og Cecilie Beck blev skilt i 2016, ses de stadig. For de arbejder begge hos TV 2, hvor Rasmus Tantholdts nye kæreste, Natasja Crone, også er

Og det gør ikke noget for Cecilie Beck, der til Alt for Damerne fortæller, at hun og eksmanden i dag har et fint forhold, ligesom at hun ikke har noget imod, at han danner par med Natasja Crone, som også er en del af arbejdspladsen.

»Jamen det er sgu også fint. Ville jeg ønske, at han havde fundet en anden, som jeg ikke betragtede som min veninde og gode kollega? Ja, gu' ville jeg da så! Er det noget, jeg kan styre? Næh. Sådan er livet. Altså. Det er jo ikke noget, der lader sig kontrollere på den måde. Så..., det er fint med mig. Vi er voksne mennesker,« fortæller hun til ugebladet.

Rasmus Tantholdt og Cecilie Beck blev gift i 2010 i Thailand efter at have været kærester i tre år forinden.

Parret fik dog ikke børn sammen, men Rasmus Tantholdt har sønnen Emil med den tidligere nyhedsoplæser Caroline Boserup, ligesom Cecilie Beck har to børn med eksmanden Carsten Lassen.

Da det for halvandet år siden kom frem, at Cecilie Beck og Rasmus Tantholdt var gået fra hinanden efter seks års ægteskab, understregede Cecilie Beck da også i en sms til BT, at parret skiltes som fine venner, da hun bekræftede skilsmissen med ordene:



'Ja - og det foregår helt venskabeligt og udramatisk', skrev TV 2-værten, der til Alt for Damerne forklarer skilsmissen med, at parret bare ikke var gode for hinanden mere.

For et år siden bekræftede Rasmus Tantholdt og Natasja Crone, at de dannede par, da de ankom arm i arm på den røde løber til Danmarks Indsamling 2017.

»Vi er åbenlyst kærester, og det er sådan set det eneste, jeg kommer til at sige om det,« sagde Rasmus Tantholdt til BT.

Og allerede dengang gav Cecilie Beck udtryk for, at forholdet ikke gik hende på, og at hun blot ønsker sin eksmand det bedste.

»Jeg elsker Rasmus, han er fantastisk, og jeg ønsker ham alt godt her i verden. Hvis det er sammen med Natasja, som jeg også holder utrolig meget af, så er det helt fint med mig,« sagde Cecilie Beck til BT sidste år.

BT og Metroxpress var onsdag i kontakt med Rasmus Tantholdt, der ikke ønsker at kommentere på interviewet i Alt for Damerne.