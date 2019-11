Den ikoniske, franske skuespillerinde Catherine Deneuve er blevet indlagt på et hospital i Paris i alvorlig tilstand.

Den 76-årige filmdiva blev syg tirsdag aften, og det udviklede sig så alvorligt, at hun blev hasteindlagt natten til onsdag, skriver avisen Le Parisien.

Det vides ifølge avisen endnu ikke, hvad der har ramt den folkekære skuespillerinde, men der gættes på overanstrengelse.

På trods af sin høje alder er Catherine Deneuve stadig meget aktiv, og er aktuel i fire film alene i år, mens en femte får premiere i starten af 2020.

I snart en menneskealder har Deneuve været en af de allermest populære skuespillere i Frankrig, og også internationalt hører hun til i den absolutte elite.

Hun er blandt andet kendt for filmene 'Repulsion', 'Indokina' og ikke mindst Lars Von Triers 'Dancer In the Dark', hvor hun spillede over for sangerinden Bjørk.

Ifølge Le Parisien er hendes tilstand så alvorlig, at hun skal blive på hospitalet på ubestemt tid for at gennemgå en række undersøgelser.

Hun har tidligere udtalt, at hendes høje aktivitetsniveau er ansporet af hendes mor, der i en alder af 108 år stadig er frisk.