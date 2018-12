2018 lakker ligeså stille mod enden, og et nyt og spændende år venter på sig. Men inden vi springer ind i det nye år, er det på tide at kigge sig tilbage. 'Kendte' og 'skandaler' går næsten hånd i hånd.

Derfor har B.T. kåret de 10 største skandaler, så du kan få genopfrisket de mange tåkrummende historier.

10. Catfight i Hollywood

Cardi B og Nicki Minaj var oppe at toppes under New York Fashion Week. (Photos by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS Vis mere Cardi B og Nicki Minaj var oppe at toppes under New York Fashion Week. (Photos by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS

De to kvindelige amerikanske rappere Nicki Minaj og Cardi B var oppe at toppes i løbet af efteråret.

Bitch-fighten mellem dem startede helt tilbage i 2017. Siden har de dog lavet musik sammen, men det var altså ikke til at skjule, at de to kvinder ikke ligefrem er bedste veninder, da de til New York Fashion Week begyndte at slå på hinanden.

9. Utroskab i Kardashian-klanen

Khloe Kardashians kæreste, basketballspilleren Tristan Thompson, blev fanget på overvågningskamera kysse med to ukendte kvinder, alt imens Kardashian-søsteren kunne føde deres fællesbarn hvert et sekund. / AFP PHOTO / ANGELA WEISS Foto: ANGELA WEISS Vis mere Khloe Kardashians kæreste, basketballspilleren Tristan Thompson, blev fanget på overvågningskamera kysse med to ukendte kvinder, alt imens Kardashian-søsteren kunne føde deres fællesbarn hvert et sekund. / AFP PHOTO / ANGELA WEISS Foto: ANGELA WEISS

Hvad havde 2018 været uden en vaskeægte Kardashian-skandale? I april var Khloé Kardashians kæreste Tristan Thompson hende utro. Og det var ikke bare rygter.

Tristan Thompsons utroskab var blevet fanget på kamera, hvor man kunne se ham - skiftevis - kysse med to forskellige kvinder. Dette var alt imens Khloé Kardashian var højgravid og kunne føde hvert et sekund. Senere kom deres fælles barn - pigen True Thompson - til verden, og de fandt hurtigt sammen igen. Deres forhold skulle på nuværende tidspunkt være nogenlunde stabilt.

Siger de.

8. Kevin Harts korte Oscar-debut

Den amerikanske komiker Kevin Hart måtte trække sig som næste års Oscar-vært, efter det kom frem, at han flere år tilbage havde skrevet nogle tweets flere anså som homofobiske. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS Vis mere Den amerikanske komiker Kevin Hart måtte trække sig som næste års Oscar-vært, efter det kom frem, at han flere år tilbage havde skrevet nogle tweets flere anså som homofobiske. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS

Den amerikanske komiker Kevin Hart blev i december annonceret som den kommende Oscar-vært, når det store show afholdes til februar næste år.

Kevin Hart måtte dog trække sig som vært, efter han blev beskyldt for at have været homofobisk på baggrund af nogle tidligere tweets, der blandt andet lød således:

'Hvis min søn kommer hjem og forsøger at lege med min datters dukkehus, vil jeg smadre det ind i hovedet på ham og sige 'stop, det er for homoseksuelle''.

7. Pia Kjærsgaard, for faen

Pia Kjærsgaard kom til at ønske den forkerte skuespiller tillykke med Emmy-prisen på Twitter. EPA/DUMITRU DORU Foto: DUMITRU DORU Vis mere Pia Kjærsgaard kom til at ønske den forkerte skuespiller tillykke med Emmy-prisen på Twitter. EPA/DUMITRU DORU Foto: DUMITRU DORU

En mindre skandale, men stadig en skandale, der fortjener spalteplads, er Pia Kjærsgaard.

I november ønskede hun den danske skuespiller Mads Mikkelsen stort tillykke med sin 'Emmy':

'Tillykke til Mads Mikkelsen der har vundet en Emmy for sin rolle i Herrens Veje. En af vores allerbedste skuespillere,' skrev Folketingets formand på Twitter.

Dog var det ikke Mads Mikkelsen, der havde vundet en Emmy, men derimod hans bror, Lars Mikkelsen.

6. Donald Trumps porno-affære



Og nu til manden, man i princippet kunne skrive en helt artikel om for sig. Nemlig USA's præsident, Donald Trump.

I 2018 kom det frem, at pornostjernen Stephanie Clifford, også kaldt Stormy Daniels, påstod, at hun i 2006 havde haft en affære med Donald Trump.

Men det nægter præsidenten ethvert kendskab til. Hun påstår herudover, at hun er blevet betalt cirka 850.000 kroner for at tie om affæren.

5. Hvad skal der ikke blive af Nicki Bille?

Nicki Bille blev lagt i håndjern i indre by i København, efter han truede en mand med en pistol. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicki Bille blev lagt i håndjern i indre by i København, efter han truede en mand med en pistol. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den danske fodboldspiller Nicki Bille har efterhånden flere skandaler på sit CV. Han har blandt andet udøvet vold mod en tjenestemand, været i besiddelse af kokain og siddet i fængsel.

I okotober gik det dog helt galt, da Nicki Bille blev lagt i håndjern i indre by i København, fordi han havde truet en person med en luftpistol.

Herefter blev han fyret fra sin fodboldklub Lyngby Boldklub.

4. Kokain, vold, hash og pistoler

Yahya Hassan blev kendt skyldig i 42 orhold og er i dag i psykiatrisk behandling. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2015) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Yahya Hassan blev kendt skyldig i 42 orhold og er i dag i psykiatrisk behandling. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2015) Foto: Søren Bidstrup

En ung århusianer, man heller ikke har kunnet komme uden om i 2018, er digteren Yahya Hassan. Siden Yahya Hassans gennembrud med sin digtsamling i 2013, har han haft nogle meget turbulente år, hvor man på blandt andet Instagram kunne følge med i hans vilde tilværelse bestående af trusler, stoffer, våben og anholdelser.

I 2018 blev han igen sendt en tur for retten, hvor anklageskriftet lød på 42 forhold begået mellem 2015 og 2018. Lodovertrædelserne lød på både chikane, trusler, hærværk, blufærdighedskrænkelse, vold, tyveri og narkobesiddelse.

Yahya Hassan erklærede sig skyldig og er i dag i en psykiatrisk behandlingsdom.

3. Alternativets helt egen skandale

Niko Grünfeld blev nødt til at træde ned fra sin post som kulturborgmester, efter en større skandale. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Niko Grünfeld blev nødt til at træde ned fra sin post som kulturborgmester, efter en større skandale. Foto: Asger Ladefoged

Alternativets tidligere kultur- og fritidsborgmester i København Niko Grünfeld var i stor modvind, da det i oktober kom frem, at han havde ommøbleret sit kontor på Københavns Rådhus for 130.000 kroner samt have angivet urigtige oplysninger i sit CV.

24syv kunne nemlig oplyse, at Niko Grünfeld havde skrevet, at han havde en master i positiv psykologi. Det var dog ikke helt sandheden, hvorfor han skrev 'undskyld' på Facebook.

Herefter trådte Niko Grünfeld ned fra sin post som borgmester i København.

2. Medina? Frederikke?

Medina skiftede navn til Frederikke Hansen, fordi hun prøvede at skjule, at hun skulle for retten, da hun i 2017 blev taget i at køre bil påvirket af både alkohol og kokain. Foto: Andreas Beck Vis mere Medina skiftede navn til Frederikke Hansen, fordi hun prøvede at skjule, at hun skulle for retten, da hun i 2017 blev taget i at køre bil påvirket af både alkohol og kokain. Foto: Andreas Beck

Endnu en dansk kendis var ude i en større skandale, da Se & Hør i marts kunne afsløre, at Medina havde skiftet navn til Frederikke Hansen. Dette var ikke bare et navneskift, hun fik foretaget, fordi hun var træt af sin oprindelige navn, Andrea Fuentealba Valbak.

Navneskiftet var et forsøg på at skjule, at hun havde fået en bøde på 43.500 kroner, fordi hun i juli sidste år havde kørt bil med en promille på 1,13 samtidigt med, at hun var påvirket af kokain. Medina erkendte sig skyldig og fik også ubetinget frakendt sit kørekort i tre et halvt år.

1. Fra Lord til voldsmand

Nicklas Bendtner blev kendt skyldig i at slå og sparke en taxachauffør. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner blev kendt skyldig i at slå og sparke en taxachauffør. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og vinderen er... Vores allesammens 'Lord'. Nicklas Bendtner var nemlig oppe at toppes med en taxachauffør, da han i september var på vej hjem fra en bytur.

Nicklas Bendtner blev kendt skyldig og fik en ubetinget dom på 50 dages fængsel. Samtidigt skulle han betale 11.350 kroner til chaufføren. I dommen blev der især lagt vægt på, at man i en video fra slagsmålet kunne se Nicklas Bendtner give knytnæveslag og spark mod chaufføren. Måske er det på tide, vi stopper med at kalde Nicklas Bendtner for 'Lord'.