Hollywood-stjernen Cate Blanchett har en særdeles travl karriere og mand og fire børn, så hendes liv er ikke enkelt. Tværtimod, fortæller hun til B.T.

»Jeg har en pervers tiltrækning til kaos,« siger Cate Blanchett, som vi møder i New York.

»Jeg har fire børn, og både min mand og jeg er freelancere, og jeg surfer ligesom over mit kaos, indtil der er gået seks måneder, og så bryder jeg ud i gråd.«

Den australske skuespillerinde har børn på henholdsvis fire, 11, 15 og 17 år, og hun kender udmærket til ønsket om at forsvinde langt væk fra virkeligheden. Som regel sker det inden for husets fire vægge.

»Badeværelset!« siger Cate Blanchett prompte om, hvor hun gemmer sig.

»Det er ingen joke. Enten er det et skab eller badeværelset. Det sker hele tiden: ’Jeg går på toilettet!' Det er oftest et meget lille rum, hvor ingen kan finde mig.«

Cate Blanchett er aktuel i filmatiseringen af Maria Semples 'Where’d You Go Bernadette?', hvor hovedpersonen forsvinder til Antarktis. Bernadette er arkitekt og har droppet sin karriere efter en krisesituation.

»Hun har oplevet stor succes og stor fiasko, som hun ikke har kunnet håndtere,« forklarer Cate Blanchett.

»Jeg tror ikke, at man behøver at være i den kreative branche for at kunne relatere til en person, der oplever fiasko og handler derefter.«

Bernadette forsvinder til Antarktis, og hendes mand (spillet af Billy Crudup) og 14-årige datter Bee (spillet af Emma Nelson) må løse mysteriet: Hvor er hun forsvundet hen?

»Jeg har altid haft en meget romantisk forbindelse til is og Antarktis. Så jeg drømmer om at tage rejsen fra Tasmanien som min far gjorde.«

Hendes forældre mødtes under farens opdagelsesrejse med den amerikanske flåde, da han var 21. De blev tvunget til at gå i havn i Melbourne, og her mødte han Cate Blanchetts mor.

»Så jeg ville gerne forsvinde til Antarktis,« siger hun.

»Inden jeg dør, vil jeg tage den modsatte vej fra Tasmanien til Antarktis.«

Filmen er ikke optaget på Antarktis men derimod i Grønland. Her oplevede Cate Blanchett en orkan, der var lige ved at gøre hende bange for aldrig at se sine fire børn igen.

»Til at begynde med var Billy og jeg oppe på skibet: ’Woo hoo’ med en GoPro,« siger hun om sin medspiller, der altså var lige så begejstret for det vilde vejr.

»Men så fortsatte det i 12 timer, og vi måtte lægge os ned.«

Der gik 36 timer, inden orkanen var overstået.

»Jeg tænkte, at jeg ikke ville komme til at se mine børn igen, og det var faktisk ret frygteligt. Men endelig kunne vi vende tilbage til fjorden.«

Cate Blanchett kan ikke udtale Nuuk, men mener, det var her, de lagde til.

»Jeg købte en trøje til min datter, som var lavet af en form for pels, der føltes som kashmir,« siger Cate Blanchett, der tilbragte mere tid på båden end på land.

»Der svømmede en hval forbi lige ved siden af mig... Grønland ændrede mit liv.«

Cate Blanchett fyldte 50 den 14. maj i år, men det var ikke en synderligt skelsættende begivenhed for den australske skuespillerinde.

»Det er fuldkommen latterligt, men jeg husker kun at være nervøs én gang, og det var, da jeg var 25 og fyldte 26 og tænkte: ’Gosh, jeg er næsten 30’. Det er det med, at tallet skifter, og man er på vej ind i et nyt årti. Men jeg har ikke bekymret mig så meget siden.«

Det er dog oplagt, at hendes kvindelige appeal ikke længere virker på alle aldersgrupper.

Hendes sønner, der har deres fars efternavn, Upton, havde imponeret deres kammerater på drengeskole i England, da de hørte, at deres mors navn var Kate Upton.

»Kate Upton er en meget tiltrækkende bikinimodel,« siger Cate Blanchett.

»Så da jeg kom og hentede dem første skoledag, var der stor skuffelse i de 12-årige drenges ansigter. Jeg tænkte: ’Hvad har jeg da gjort? Deres skuffelse og væmmelse var ægte - de havde virkelig set frem til at komme over og lege hos os.«